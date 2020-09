Investiții în infrastructură

Solca își schimbă hainele de la o zi la alta, iar inițiativele primarului Cornel Țehaniuc se văd în toate zonele acestui mic orășel. Străzi care până acum se transformau în noroi la prima ploaie au fost asfaltate în premieră. În alte cazuri, riveranii au uitat că strada lor era cândva asfaltată, și asta pentru că în decurs de 40 de ani nimeni nu a catadicsit să repare sau să refacă în totalitate carosabilul.

Pentru locuitorii de pe străzile Splaiul Independenței, Cuza Vodă, Ciprian Porumbescu și Primăverii, asfaltul reprezintă o noutate absolută, în timp ce strada Victor Vasilescu a fost refăcută după o pauză de patru decenii.

”Cele mai multe străzi sunt realizate cu bani de la bugetul local, dar am făcut toate eforturile pentru a le asfalta. Consider că infrastructura este un prim pas, unul de altfel foarte important, pentru modernizarea orașului Solca. Am urmărit personal lucrările pe aceste străzi și cred că sunt de calitate, ceea ce ne va permite ca anii următori să extindem lucrările și în alte zone”, a precizat Cornel Țehaniuc, primarul orașului Solca.

Acesta a mai amintit că în faza de licitație pentru execuție la Compania Națională de Investiții sunt și alte străzi din Solca, respectiv Ștefan cel Mare, Progresului și Muncii. De asemenea, pe lista sinteza la Ministerul Dezvoltări, pentru evaluarea lor și scoaterea la licitație, figurează următoarele străzi din Solca: Slătineni, Horia, Victoriei, Tocari și Eroilor.

”În următorii doi ani vom avea mai multe șantiere, și nu doar pe linie de asfaltări, dar asta nu poate decât să mă bucure, atât pe mine, cât și pe oamenii din Solca. Orice șantier înseamnă progres, iar noi, cei din conducerea Primăriei Solca, asta ne-am propus”, a mai menționat Cornel Țehaniuc.