Sistare

După ce luni, 14 septembrie, ACET Fălticeni a întrerupt furnizarea apei potabile, între orele 8:00-15:00, pentru remedierea unor defecţiuni pe străzile Plutonier Iacob şi Ion Creangă, fiind afectaţi consumatorii din zona de nord şi centrală a municipiului, marţi, 15 septembrie, ACET Fălticeni sistează apa potabilă între orele 8:00-15:00 pentru remedierea altei defecţiuni pe strada Republicii.

Sunt afectaţi consumatorii de pe străzile Republicii, Armatei, Dimitrie Leonida, Topitoriei, 13 Decembrie, Sucevei, Pleşeşti Gane, Magazia Gării, Horticolei, Spicului, Nufărului, Doboşari, Câmpului, Păcii, Unirii, Botoşani, Matei Millo, Horea, Cloşca, Crişan, Forestierului, Nada Florilor, Livezilor, Teilor, Şoldănești, Tudor Vladimirescu, Antileşti, Sergent Rusu, Gheorghe Doja, Soldat Zamfir, Maior Ioan, Aleea Trandafirilor, Nicolae Bălcescu, Aleea Căminului, Pictor Dimitrie Hârlescu, Aleea Nucului, Cuza Vodă, Mihai Eminescu, Nicolae Beldiceanu, 1 Mai, Halei, Ştefan cel Mare, Mihail Sadoveanu.

Asociaţiile de proprietari afectate sunt: AS 1 – blocul 6P și blocurile de pe str. Aleea Trandafirilor; AS 2 – blocurile de pe str. Maior Ioan 2, 3, 6, 6A, 8A, 8B, 6P sc. A; AS 3 – blocurile de pe str. Aleea Nucului, M. Eminescu, Republicii; AS 4 – blocurile de pe str. Aleea Nucului, bl. 8C, 13, 15, Bl. 1, Bl. 3; AS 5 – blocurile de pe str. Maior Ioan, Aleea Pictor Hârlescu, N. Bălcescu 2A, 2B, 2C, 2D, 5A, 3A, 4; AS 6 - blocurile de pe str. Aleea Căminului, Aleea Nucului, Aleea P. Hârlescu, Maior Ioan 7, 9, 1, 3, 11, 13, 5. AS 7 – blocurile de pe str. 13 Decembrie; AS 8 – toate blocurile; AS 10 – toate blocurile; AS 14 - toate blocurile; AS 15 - toate blocurile; AS 16 - toate blocurile; AS 19 – blocurile de pe str. N. Bălcescu.

Sunt afectaţi agenţii economici, instituţii de învăţământ şi unităţile medicale din zona centrală şi de est a municipiului, printre ele numărându-se Şcoala de Subofiţeri Jandarmi, Şcoala Nr. 6 „Ioan Ciurea”, Colegiul Naţional „Nicu Gane”, Colegiul „Vasile Lovinescu”, Grădiniţa „Voinicelul”, Grădiniţa „Licurici”, Grădiniţa „Alice”, Grădiniţa Specială, secţiile de Boli Infecţioase şi Dermatologie din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni, Dispensarul medical Nr. 1, Staţia de Ambulanţă, Detaşamentul de Pompieri, fabricile de pâine “La Larisa”, „Mopan” şi “Buzdea”, Complexul de agrement “Nada Florilor”,Centrul de Plasament, Clubul Copiilor, Cantina Spitalului Municipal.