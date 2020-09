Demers

Candidatul PMP pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, primarul din Pojorâta Ioan Bogdan Codreanu, a solicitat public ca o parte din testele cumpărate de primarii din zona de munte atunci când au făcut donații către Primăria Câmpulung Moldovenesc să fie folosite pentru testarea gratuită a cadrelor didactice din zonă.



Propunerea lui Codreanu vine după ce, pe perioada stării de urgență, primăriile Frumosu, Fundu Moldovei, Vatra Moldoviței, Moldovița, Pojorâta și Sadova au alocat pentru acest aparat de testare de la Câmpulung Moldovenesc câte 30.000 de lei, iar primăriile Breaza, Izvoarele Sucevei, Moldova Sulița și Vama au alocat câte 20.000 de lei.



„Noi, primarii, am ajutat spitalul de la Câmpulung Moldovenesc cu bani de la bugetul local: pentru achiziționarea aparatului, precum și pentru un număr de teste ce s-a stabilit atunci, de care să beneficieze fiecare localitate. Bineînțeles, nicio localitate nu a testat gratuit măcar un om, atunci când a avut nevoie. Din contră, există colegi primari care au dat bani pentru aparatul de la Câmpulung Moldovenesc, iar când au avut focare, s-au testat la Vatra Dornei. De aceea, cer ca acele teste, pentru care am dat bani, să fie folosite, o parte dintre ele, pentru testarea cadrelor didactice din localitățile noastre și din Câmpulung Moldovenesc”, a spus Ioan Bogdan Codreanu.



Primarul comunei Pojorâta a solicitat acest lucru în contextul începerii anului școlar, pentru a avea o imagine clară a situației epidemiologice din fiecare școală.



„Școala trebuie să se facă la școală. Am văzut în județ primari care au testat toate cadrele didactice și cred că asta trebuie să facem și noi și nu peste jumătate de an, ci foarte urgent: să înceapă testarea gratuită a cadrelor didactice din comunele care au contribuit la cumpărarea acelui aparat”, consideră candidatul PMP pentru președinția Consiliului Județean Suceava, Ioan Bogdan Codreanu.



Nu în ultimul rând, el a solicitat ca cei care administrează aparatul cumpărat cu sprijinul major al primăriilor din zonă să analizeze situația și să ofere un punct de vedere public, în cel mai scurt timp.