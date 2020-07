Opinie

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan consideră că ipocrizia de care dau dovadă reprezentanții PSD a ajuns pe cele mai înalte culmi. Parlamentarul sucevean este de părere că lupta împotriva coronavirusului este folosită în mod abject de social-democrați, care au întrecut orice prag al bunului-simț.

”Numărul tot mai mare de îmbolnăviri înregistrat în ultimele zile nu este altceva decât efectul dezinformărilor constante propagate de liderii PSD, care au incitat populația la nerespectarea regulilor și consider că astăzi se poate vedea mai clar ca niciodată că anatemele aruncate la începutul pandemiei asupra județului Suceava au fost cel puțin nedrepte. Și, de parcă nu ar fi fost suficient că oamenii au suferit atât de mult, PSD a început o campanie mizerabilă și inconștientă de dezinformare, prin care incită populația să nu respecte regulile care ne protejează sănătatea și viața. A spune că virusul nu există înseamnă să-i faci pe toți medicii și specialiștii mincinoși”, a opinat Ioan Balan.

Deputatul liberal consideră că toți cei care și-au dat cu părerea în public despre boală sunt fie inconștienți, fie mânați de interese meschine care nu fac decât să se repercuteze negativ asupra populației.

”Cazanciuc, Ciolacu, Iordache și ceilalți din PSD au devenit peste noapte mari experți epidemiologi, care neagă cu înverșunare cea mai gravă criză sanitară înregistrată la nivel mondial. Dar, ce poți să te aștepți de la cei din PSD, pe care nimic nu-i oprește din a face rău României? Nu-mi doresc ca vreunul dintre inconștienții de serviciu de la PSD să vadă cu ochii lui suferința pacienților sau durerea familiilor care au pierdut persoane dragi. Îmi doresc ca PSD să primească din partea românilor un vot pe măsura acțiunilor lor iresponsabile, de-a dreptul criminale. Numai PSD ar fi fost în stare să se joace cu sănătatea și viața oamenilor, cu speranța că așa mai înșală oamenii și mai câștigă vreun vot la alegerile următoare. Din păcate, Guvernul PNL nu trebuie să facă față numai crizei sanitare și efectelor economice negative generate de aceasta, ci trebuie să țină piept și alianței politice toxice coagulate în jurul PSD, care controlează Parlamentul și alte instituții ale statului și care duce cea mai puternică campanie de dezinformare a populației din ultimele decenii”, a arătat Ioan Balan.

Parlamentarul liberal le arată obrazul și celor care au pus în mod tendențios județul Suceava într-o lumină total nefavorabilă, fără a avea nici un suport real în acest sens.

”Eu nu pot să uit atât de ușor cum a fost condamnat, la începutul pandemiei, județul Suceava, de parcă virusul apăruse pentru prima dată în Bucovina sau parcă noi l-am descoperit și îl răspândeam în lume, nu invers. Astăzi, când numărul de cazuri depistate pozitiv crește substanțial în alte părți ale țării, nu mai vedem asemenea condamnări necondiționate aruncate asupra județelor, autorităților locale sau spitalelor. Noi, în Bucovina, am avut marele avantaj de a fi beneficiat de suportul masiv al populației, care s-a comportat într-un mod exemplar și care ne-a ajutat să depășim acele momente dificile. Chiar dacă am fost cel mai greu încercați, prin efortul uriaș al autorităților județene și locale, am reușit să aducem Suceava cât mai aproape de situația de normalitate, iar acum situația este gestionabilă”, a concluzionat Ioan Balan.