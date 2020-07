Miercuri, 15 Iulie 2020 (16:29:00)

Imagini extrem de șocante pe o stradă din Fălticeni surprinse de o cameră de supraveghere. Pe filmare se vede o cățea cu patru pui, iar la un moment dat apare o mașină. Șoferul nu are nici cea mai mică intenție de a frâna și trece efectiv peste doi dintre cățeluși. Ambii au murit în chinuri groaznice.

”Marți am plecat în oraș și am lăsat cățeii cu mama lor în curte. Nu știu cum au reușit și au ieșit în stradă, iar mașina care circula în acel moment a trecut pur și simplu peste ei. Am discutat și cu șoferul și mi-a spus că i-a bătut soarele în ochi și nu i-a văzut, dar l-am întrebat dacă acolo ar fi fost un copil tot așa proceda?”, s-a întrebat stăpâna patrupedelor.

Roxana Ciornei, președinta Asociației ”Casa lui Patrocle”, s-a arătat oripilată de evenimentul de la Fălticeni.

”Am ani buni de când lucrez în domeniul protecției animalelor și niciodată nu mi-a fost dat să văd o asemenea cruzime. Am luat deja legătura cu poliția, mai ales că șoferul este cunoscut, și sper să se ia măsuri legale și cât mai urgente”, a spus Roxana Ciornei.