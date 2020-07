Noutate

Zona de food courta Iulius Mall Suceava dispune acum de o terasă, unde îți poți petrece timpul liber cu familia, prietenii sau colegii. Cu 20 de mese și o capacitate de 50 de locuri, spațiul special amenajat în aer liber le oferă clienților o experiență culinară inedită prin intermediul locațiilor cu specific internațional. Bucătăria chinezească a restaurantului Manay, delicioasele gogoși de la Donuterie, dar și restaurantele de tip fast food precum: McDonald’s,KFC, Mado, Mesopotamia,Spartan, Yumm și Fryday îi așteaptă pe suceveni în această vară. „Așa cum te-am obișnuit, am creat un spațiu care să se îmbine într-un design unitar şi care invită la recreere. Preparatele sunt achiziționate din interior, în regim to go, și pot fi savurate pe terasă. Consumul de mâncare și băuturi nu este permis în interior.

Contextul s-a schimbat, dar restaurantele din food court și-au păstrat standardele de calitate și gustul. Siguranța ta este pe primul loc, astfel că pe terasă sunt respectate măsurile de distanțare fizică și de protecție, mesele sunt dezinfectate periodic și sunt amplasate la o distanță de cel puțin doi metri, personalul poartă măști și mănuși, iar tu poți împărți masa cu maximum încă trei prieteni și ai la dispoziție facilități pentru igienizarea mâinilor”, susțin reprezentanții Iulius Mall Suceava.

Summer Sale

Măsurile de protecție sunt implementate și în mall, unde magazinele vă așteaptă cu Summer Sale. Din grijă pentru clienți, fluxurile de acces s-au reorganizat, la intrare s-au instalat termoscannere pentru monitorizarea temperaturii, dispensere cu dezinfectant și covoare impregnate cu substanțe active, sistemele de ventilație introduc 100% aer proaspăt și în mod frecvent se efectuează acțiuni de dezinfecție generală. Pentru menținerea distanțării fizice, s-a implementat și un sistem de tracking, care permite raportarea densității în timp real, dar și un program video online pentru ca tu să vezi gradul de ocupare în mall și parcare. De asemenea, pentru o bună informare a clienților, pe toate suporturile media sunt afișate recomandările pentru vizitatori, care vizează respectarea măsurilor de siguranță și de distanțare fizică, iar masca de protecție este obligatorie în mall. Lista completă a măsurilor de prevenire este disponibilă pe www.iuliusmall.com/suceava/siguranta/. „Pentru siguranța ta și a celor din jur, îți recomandăm să plătești cu ajutorul cardului, să păstrezi distanța față de ceilalți și să îți iei toate măsurile de protecție”, au completat reprezentanții Iulius Mall.