Ciuma (24). Boreout

Motto. Sunt unele femei atât de reci, încât și țânțarii fac roșu în gât după ce le înțeapă.

Trinitas. Proprietar BMW: – De ce la 250 km/oră mi se bruiază radioul? – De aici intră ”Trinitas”!

Prostire. ”Omenirea a bifat multe lucruri stupide în secolul al XX-lea, însă, chiar și așa, testele IQ arătau o creștere a inteligenței. Acum însă, în mod oficial, trendul s-a inversat. Asta înseamnă că inteligența oamenilor este în regres. Jurnaliștii se întreabă dacă fenomenul a fost cauzat de dietele noastre din ce în ce mai nesănătoase, de sistemele educaționale neperformante, de dependența tehnologică sau poate de sursele de informare (n.r. - a se citi tabloide și site-uri de fake news) pe care le frecventează mulți dintre noi. Fenomenul din secolul XX, perioadă în care IQ-ul indivizilor a crescut cu aproximativ trei puncte în medie per deceniu, este cunoscut drept efectul Flynn (n.r. - după academicianul neo-zeelandez James Flynn, care a studiat fenomenul). Acum, acest trend a ajuns brusc la sfârșit. În cadrul studiului realizat în Norvegia au fost analizate rezultatele a 730.000 de teste IQ. Oamenii de știință au ajuns la concluzia că efectul Flynn și-a atins apogeul la mijlocul anilor 1970. De atunci, trendul este în scădere semnificativă. „Este cea mai convingătoare dovadă de până acum că efectul Flynn s-a inversat. Dacă plecăm de la asumpția că modelul lor este corect, rezultatele sunt impresionante și destul de îngrijorătoare”, a spus psihologul Stuart Ritchie, de la Universitatea din Edinburgh, pentru The Times. Datele provin de la trei generații de bărbați, născuți între anii 1962-1991, și au fost studiate din 1970 până în 2009. De la o generație la alta, IQ-ul a scăzut cu 7 puncte în medie. Nu este pentru prima dată când un astfel de trend în scădere a fost observat. Chiar și James Flynn a vorbit despre el, acum un deceniu, când i-a studiat pe adolescenții britanici. Ce a dus la inversarea efectului Flynn nu poate să spună nici un om de știință cu siguranță. În schimb, spun cercetătorii, putem trage concluzia că schimbările de lifestyle ar putea fi de vină - felul în care sunt crescuți și educați copiii, cum își petrec timpul liber, ce fel de jocuri aleg, dacă citesc etc.” (digi24.ro)

Război. ”Războiul Bacteriologic (Biologic) este o realitate a prezentului, care implică tehnologii ale Războiului Genetic, folosirea tehnicilor de manipulare, de modificare genetică, în scopuri militare, a microorganismelor (viruși, microbi, ricketsii, ciuperci, viermi etc.) pentru neutralizarea, îmbolnăvirea, reducerea sau extincția unei populații sau a unor popoare (Război Etnic). Toate acestea, cu minimum de mijloace tehnice materiale și fără intervenția militară directă. Mijloacele de răspândire se pot face prin obiecte, prin alimente, vectori umani, animale, insecte sau plante infectate, cât și prin pulverizarea în spațiu cu Chemtrails. Dacă în timpul Războiului Rece militarii foloseau proiectile sau bombe pentru răspândirea virusurilor și a microbilor, acum au la îndemână diferite procedee genetice, precum drone folosite în aer, în apă și pe uscat pentru contaminare biologică-bacteriologică. Atât timp cât va exista civilizația umană, vor fi virusuri din care, până în prezent, nu cunoaștem decât maximum 5% din speciile existente pe Terra. Numărul lor va crește, prin eliberarea virusurilor fosili adormiți și dezghetați din banchizele polare, din ghețari și din zona permafrost, la care se adaugă cei veniți din spațiu... Totuşi, virusurile nu sunt doar spaima, ci și speranța omenirii...” (gen. bg. (rez.) dr. Emil. Străinu)

Boreout. ”Un nou sindrom - boreout - a fost creat de pandemia de coronavirus. Izolarea a dus reacții nebănuite ale organismului, fiind un mare pas spre depresie. Sindromul muncii peste limite s-a transformat în sindromul plictiselii absolute. Izolați în case, oamenii se plâng că nu găsesc nimic de făcut. Sunt plictisiți chiar și cei care lucrează de acasă. Le lipsesc întâlnirile cu prietenii, mersul la cumpărături sau plimbarea în parc. Psihoterapeutul Simona Nicolaescu a explicat cum se manifestă sindromul: <Reprezintă lipsa de provocare, de interes, oamenii se simt nefolosiți la capacitatea intelectuală. Avem multă activitate, dar foarte multă activitate monotonă – muncă, gătit, curățenie – nu mai există varietatea de care avem nevoie. Sunt și oameni fericiți cu această monotonie, dar majoritatea nu sunt. Se fumează și se bea mai mult. Ajungem să mâncăm în exces. Boreout se poate manifesta cu o stimă de sine scăzută, nu ne mai simțim la fel de utili, este primul pas spre depresie>. Soluții pentru cei care trec prin astfel de stări: să introducă în programul zilnic activități care le fac plăcere, să aleagă activități mobilizatoare, să facă planuri de viitor, să găsească noi provocări, cum ar fi mici renovări în casă sau învățarea unei limbi străine, scrie Digi24.” (evz.ro)

Longevitate. (inclusiv, se pare, și în vremuri de Covid!) Dacă vreți să trăiți mai mult, mâncați multe fructe și legume și luați pastile de vitamina C începând chiar de acum! Un bărbat de 35 de ani care mănâncă alimente bogate în vitamina C (în continuare, abreviată ”C”) și ia și suplimente de ”C”, își va reduce cu două treimi posibilitatea de a muri din cauza unei boli de inimă și va trăi cu 6,3 ani mai mult, anticipează dr. James Enstrom, cercetător la UCLA. „Am putea adăuga vieții noastre 12 până la 18 ani luând între 3 200 și 12 000 mg de vitamina C pe zi", afirma regretatul dr. Linus Pauling. Căștigător de două ori al Premiului Nobel, omul de știință a murit de cancer în 1994, la vârsta de 93 de ani! Însă el credea cu tărie că și-a amânat sfârșitul cu cel puțin 20 de ani luând vitamine timp de o jumătate de secol, în special doze neobișnuit de mari de ”C”, care, insista el cu înflăcărare, poate ajuta la înfrângerea bolilor și la prelungirea vieții. Dovezile în continuă creștere sugerează – și acum, cu Covidul! - că Pauling avea dreptate. Noile studii, întreprinse de ”bastioanele medicinei de vârf”... indică astăzi că până și doze scăzute de ”C” pot mări durata de viață... în general vorbind. „Avem acum dovada solidă că vitamina C poate adăuga ani duratei vieții", spune Morton A. Klein, care, împreună cu dr. James E. Enstrom de la UCLA, a analizat datele guvernamentale referitoare la regimul alimentar a 11 000 de americani. Într-adevăr, au descoperit că administrarea zilnică a 300 mg de vitamina C (circa jumătate – atenție! - în suplimente) a adăugat șase ani la viața unui bărbat și doi ani la viața unei femei. P.S. Dragi frați bărbați. Oricum suntem ”handicapați” – statistic – la longevitate, de tovarășele noastre de viață. E prima cercetare serioasă în care ni se dovedește că ingerarea salutarei vitamine ne ajută pe noi, mai mult decât pe ele, dragele noastre! Așa că – băgați la greu vitamina C: un vinișor acrișor tare, niscai lămâie (aici... mai bine... dacă n-aveți în casă o lămâie, vă gândiți la soacră) etc...