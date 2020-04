Probleme vechi

Activitatea Spitalului Județean Suceava a fost aproape de a se bloca după ce Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a depus o adresă la Tribunalul Suceava prin care solicita poprirea contului. Mai exact, reprezentanții ministerului spun că suma de 628.501 lei cheltuită pentru o serie de lucrări derulate la Spitalul Județean Suceava s-a făcut fără respectarea condițiilor legale.

O blocare a conturilor ar fi putut avea consecințe dintre cele mai nefaste, mai ales în actualele condiții în care spitalul trebuie să facă achiziții de echipamente de protecție în lupta împotriva COVID-19. Managerul interimar militar al Spitalului Județean Suceava, colonelul doctor Daniel Derioiu, a trimis o hârtie către Tribunal prin care solicită amânarea popririi. Acesta a explicat pentru ”Monitorul de Suceava” și rațiunea pentru care nu este oportun acest demers.

”A fost o informare către Serviciul Juridic al spitalului că există o cercetare mai veche pe anumite spețe despre care eu nu am avut cunoștințe, dar oricum nu este treaba mea să investighez ce s-a întâmplat. Mi s-a semnalat că există un risc ca spitalul să intre în incapacitate de plată pentru echipamente și aparatura medicală și pentru tot ceea ce înseamnă achizițiile unui spital în perioadă de maximă urgență, ceea ce ar pune în pericol continuarea asigurării asistenței medicale pacienților care sunt internați în spital. Ca urmare, am solicitat instanței de judecată să dea o amânare. Nu e vorba de anulare sau revocare a acestor măsuri, ci doar de amânare până când instanța va considera că este oportun. Pur și simplu este o situație pe care noi am preluat-o și ne-a fost semnalată de Compartimentul Juridic și dorim să minimizăm riscul care ar fi putut pune în pericol activitatea spitalului într-un moment de maximă urgență”, a precizat colonelul doctor Daniel Derioiu.

Și generalul maior în rezervă Ionel Oprea, cel care a coordonat activitatea spitalului din Suceava, crede că o blocare a conturilor în situația dată ar fi echivalat cu un dezastru.

”Hârtia către instanță a fost transmisă pentru a debloca o situație care putea să aibă consecințe neplăcute. Nu contează suma, ci blocarea unui cont. E un blocaj asigurator, nu este strict pe suma respectivă, dar putea aduce un prejudiciu spitalului în momentul în care toate fondurile trebuie dirijate pentru soluționarea unor evenimente care apar ad-hoc. Aici, problema e fluidă și poate rula foarte rapid, iar o situație neprevăzută poate apărea oricând și trebuie să-i faci față din punct de vedere financiar. Domnul doctor Derioiu, fiind manager interimar, era obligat să reacționeze, dar nu înseamnă că noi ne impunem punctul de vedere”, a completat generalul maior în rezervă Ionel Oprea.