Miercuri, 29 Aprilie 2020 (18:30:20)

Un copil care a împlinit astăzi 7 ani și nu și-a putut serba ziua de naștere cu prietenii s-a trezit cu o surpriză din partea polițiștilor care au venit cu tot alaiul de sirene și girofaruri în fața locuinței micuțului. Polițiștii, unii dintre ei în uniforma de mascați a echipajelor de intervenție rapidă, i-au făcut urări sărbătoritului și i-au dat un cadou legat cu o frânghie până la etajul doi al blocului, în balconul din care micuțul îi privea mirat. Gestul frumos al polițiștilor făcut în plină pandemie l-a impresionat mult pe copil, care este un mare iubitor al meseriei și uniformei de polițist.

Ideea le-a venit părinților după ce au vizionat pe internet o intervenție asemănătoare a polițiștilor americani. Știind pasiunea lui Rafael pentru uniforma și mașinile de intervenție ale polițiștilor, precum și pasiunea lui pentru această meserie frumoasă, s-au gândit să-i ofere o surpriză chiar în ziua în care a împlinit 7 ani. S-au gândit că avea nevoie de o bucurie care să-i mai aline tristețea cauzată de actuala izolare, din cauza căreia de ziua lui nu-i poate trece pragul nici un prieten sau apropiat.

Surpriză cu sirene, girofaruri și mascați în fața blocului din cartierul Obcini

Sirenele s-au făcut auzite pe strada Slătioarei din cartierul Obcini după ora 10.00, când au apărut cele două mașini de poliție din care au coborât mai mulți polițiști, dornici de a oferi o frumoasă surpriză. La balconul de la etajul doi se zăreau ochii mari, puțin speriați ai copilului care privea la derularea unui întreg arsenal de forțe. Din una dintre mașini a apărut cadoul, un elefant de pluș care a fost trimis cu o sfoară până în balconul celui căruia îi era destinat. Polițiștii i-au cântat și i-au urat la mulți ani și l-au lăsat să se bucure de cadou și celelalte surprize care îl așteptau de ziua lui.

Comisarul-şef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt a IPJ Suceava, ne-a destăinuit: ”Astăzi Rafael, un copil din municipiul Suceava, a împlinit 7 ani. Am răspuns cerințelor lui Rafael și ale familiei sale, pentru că este primul an în care nu reușește să-și serbeze ziua alături de colegi. Din păcate pandemia în care ne aflăm și situația grea prin care trecem îi privează pe mulți copii de momente fericite. Am putut astăzi să aducem în inima unui copil și în casa lui puțină fericire cu polițiști și aceste mici cadouri pe care am încercat să le facem. Este un mesaj pentru toți copiii, pentru toți sucevenii, că totul va fi bine, că viața trebuie să intre în normalitate, că această perioadă grea va trece și viața merge înainte. Îi urăm încă o dată <La mulți ani!> lui Rafael și îi felicităm pe toți copiii suceveni care au înțeles să stea în casă. Cadoul este un mic efort pe care l-au făcut polițiștii, am încercat să-i dăm și un iz național, i-am pus tricolorul la gât elefănțelului, pentru că Rafael, din discuțiile telefonice pe care le-am avut cu el, este un bun român și își dorește să fie polițist atunci când va fi mare. Aceasta a constituit și pentru noi un imbold suplimentar pentru a face acest gest.”

O idee transformată într-o mare bucurie de părinți, în complicitate cu polițiștii

Rafael Alexandru a împlinit astăzi 7 ani și, ca niciodată, alături nu i-au putut fi prietenii și colegii, cu care îi place atât de mult să se joace. Ideea de a-i face această frumoasă surpriză le-a venit părinților tocmai din America. Alina Bârsete, mama lui Rafael, ne-a povestit: ”Ideea a venit din faptul că noi am văzut un video postat din America și i l-am arătat și lui. El a fost impresionat de gestul frumos al polițiștilor și a remarcat că băiețelul căruia i-au cântat <Happy Birthday> s-a bucurat. Așa ne-a venit ideea să încercăm să-i facem și noi o astfel de surpriză și le mulțumesc din suflet polițiștilor pentru gestul lor.”

Femeia ne-a povestit despre suferința băiatului de a nu se putea vedea cu cei dragi de ziua lui, aceasta fiind pentru ei o încercare de a-i aduce o mică bucurie. Ea ne-a spus în continuare: ”Rafael a suferit că prietenii nu îl pot vizita de ziua lui, iar bunicii săi nu sunt aici în oraș și atunci am încercat noi să-i creăm un mediu plăcut la împlinirea vârstei de 7 ani. Doresc ca această bucurie să fie în sufletele tuturor copiilor care își sărbătoresc ziua de naștere în această perioadă în care nu pot fi împreună cu prietenii. Rafael e mare fan al mașinilor de intervenție, chiar astăzi și-a luat tricoul și pantalonii cu astfel de mașini pe ele, aștepta o surpriză, dar, sincer, nu știa ce se va petrece.”