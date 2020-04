Acuzații de luare de mită

Suceveni care au pierdut oameni dragi în aceste zile, decedați la Spitalul Județean Suceava, semnalează că au fost nevoiți să lase câte 100 de lei într-o cutie de pantofi, în holul morgii spitalului, la sugestia celor de la pompe funebre, banii fiind însă un soi de atenție pentru ”efortul” celor care se ocupă de pregătirea cadavrelor, angajați ai spitalului. Asta deși la Anatomia Patologică a Spitalului Județean sunt afișe clare în care se precizează că toate operaţiunile legate de pregătirea persoanelor decedate sunt gratuite. Practic, o persoană asigurată intrată în spital are acest statut până la ieșire, chiar și în trista situație în care iese într-un sicriu.

Declarațiile șocante ale unui polițist, de la care va pleca ancheta procurorilor

Cel mai vehement a fost un polițist pensionar din Fălticeni, Vasile Costiniuc, care acuză și că nu a mai găsit bunuri ale tatălui său decedat, inclusiv un telefon destul de scump.

”Mare atenție la morga spitalului morții Suceava. Să aveți 100 de lei că vă cere șpagă o nesimțită urâtă de asistentă patolog, vădit fiind în cârdășie cu cioclii din județ, sumă pe care o depui într-o cutie de carton cu mânuța ta... pretinde și se uită urât, îți spune că în suma asta poți să faci poze la decedat și poate îl și îmbracă cu hainele aduse de acasă”, a postat pe pagina sa de socializare polițistul.

Contactat de Monitorul de Suceava, Costiniuc a detaliat povestea: ”Stând la rând acolo la morgă o doamnă asistentă mă întreabă <Nimic?>.Am întrebat despre ce e vorba, iar cel de la pompe funebre zice să îi dau zece. Zic cât? O sută de lei îmi zice. Mă gândeam că e taxa pentru scoaterea tatălui de la morgă. Am pus două bancnote de 50 de lei într-o cutie de pantofi. Zice o doamnă <Vrei să îi faci o poză tatălui?>. Zic, normal că vreau să îi fac o poză. Îi fac o poză, mi-au adus lucrurile, pijamale, cutia la telefon. Dar telefonul unde e?, întreb.

Sunăm să vedem. Femeia urla să mi se dea telefonul că sunt polițist și o să aibă de a face cu mine, o vrăjeală de doi lei, nu am intrat în posesia telefonului”.

Mai sunt încă cel puțin doi suceveni care au avut recent decedați la Spitalul Județean și care confirmă povestea cu banii lăsați în cutia de pantofi.

Mariana Ficiuc, care lucrează de peste 30 de ani la morgă, spune că nici un bun al decedaților nu ajunge la ea, cel puțin în actualul context

Mariana Ficiuc, cea mai veche angajată a Spitalului Județean Suceava de la anatomie patologică, ne-a contactat și ne-a spus în primul rând că nici un bun al decedaților nu ajunge la morgă, mai ales acum, în contextul Covid, iar despre cutia de carton spune că este cea în care ea și cei doi colegi de la anatomie patologică își țin telefoanele, pe hol.

”Suntem trei colegi care lucrăm cot la cot, în condițiile foarte grele de acum, domnul tot a zis că e de la poliție, nu a contat, noi am aranjat mortul și i l-am dat. Noi nu suntem vinovați de lipsă de bunuri. Noi suntem îmbrăcați Covid, noi nu avem voie să părăsim locul de muncă, i-am explicat să sune pe secție. Am 32 de ani de serviciu, mă știe toată Suceava. La un moment dat vine domnul cu un milion și zice <Doamnă, faceți rost de telefon...> Eu nu am primit nici un milion”...

Cutia de carton de pe hol

Despre cutia de carton de pe hol, în care s-ar colecta banii, Mariana Ficiuc a declarat: ”Și acuma dacă veniți sunt două cutii, una cu bunuri rezerve și una de pantofi în care sunt telefoanele noastre, ale celor care lucrăm la morgă, și încărcătoarele. Noi le lăsăm pe hol, în cutie, nu avem voie să intrăm cu ele în morgă. El a văzut telefoanele noastre și s-a repezit la cutie, credea că acolo e telefonul tatălui lui. Acolo e cutia milei, i-am spus eu, am glumit, eu lucrez în morgă și am spiritul umorului”.

”Pe mine mă cunoaște tot orașul, toată poliția, tot spitalul, i-am servit omenește pe toți”

„Pe mine mă cunoaște tot orașul, toată poliția, tot spitalul, i-am servit omenește pe toți fără taxă, fără nimic, și din timpul meu liber”, a mai spus Mariana Ficiuc.

Femeia a vorbit și despre diferența dintre mită și o mică atenție care se dădea pe vremuri, spune ea, nu acum.

”Până a apărea prolemele cu mita oamenii ne mai lăsau o sticlă de vin, un 20-30 de lei, era ca un fel de pomană, dar nu s-a băgat la nimeni mâna în buzunar și nu s-au perceput taxe. Cred că el este un om rău intenționat și a mai adunat vreo doi care au fost în aceeași zi în povestea asta ca să ne facă rău”, a mai declarat Mariana Ficiuc.

Procurorii au deschis un dosar pentru luare de mită

Ieri, la câteva ore de la izbucnirea scandalului în presă, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au anunțat că s-au sesizat din oficiu cu privire la infracțiunea de luare de mită, fiind deschis un dosar penal. Este vorba de cercetări in rem, așadar față de faptă, nu față de persoane. Este un dosar în fază incipientă, care nu înseamnă neapărat că sunt indicii clare de comitere a faptei.

”Din actul de sesizare rezultă că în perioada martie-aprilie 2020 funcţionari publici din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava au pretins şi primit diferite sume de bani de la membrii de familie ai persoanelor decedate în această perioadă, pretinzând aceste sume pentru <eforturile> făcute în legătură cu constatarea decesului, îmbălsămarea persoanelor decedate, îmbrăcarea acestora etc., deşi toate aceste servicii intră în atribuţiile de serviciu ale personalului angajat în cadrul instituţiei medicale.

În prezent se efectuează urmărire penală in rem, cu privire la fapte, pentru clarificarea situației de fapt și pentru stabilirea existenţei răspunderii penale. Cauza este instrumentată de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, împreună cu lucrători operativi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.