Vineri, 10 Aprilie 2020 (18:29:35)

Încet-încet, Spitalul Județean ”Sf. Ioan ce Nou” Suceava începe să revină la viață. Generalul-maior în rezervă Ionel Oprea, secretar de stat în Ministerul Sănătății și coordonator al activităților din spitalul județean, a detaliat pentru Monitorul de Suceava care este situația în această unitate medicală.

Potrivit acestuia, dintr-un total de 1.496 de cadre medicale în acest moment sunt pe baricade 552 de persoane, ceea ce înseamnă că oamenii încep să revină la muncă.

”Sunt unii medici care au propriile fiefuri de apărat, au anumite reticențe și probabil nu au achiesat nici un moment la această echipă. Dar, în linii mari, oamenii au înțeles circuitele și ceea ce trebuie să facă. Noi, militarii, am venit aici să facem o echipă care să funcționeze. Grija noastră este să nu mai apară îmbolnăviri în rândul cadrelor medicale și să eliminăm pe cât posibil riscul contaminării. Cred că într-o săptămână situația va reveni la normal în această unitate medicală”, a spus generalul-maior în rezervă Ionel Oprea.

În acest moment, în Spitalul Județean Suceava sunt internați 567 de oameni confirmați cu COVID-19, din care 23 sunt la terapie intensiv, iar 12 sunt intubați.

”Sperăm ca lucrurile să intre pe făgașul normal. Am această speranță după ce am vizionat ultimele cifre, care arată că în ultimele 24 de ore s-au internat doar 29 de pacienți. În plus, începem să externăm, ceea ce un semn bun”, a precizat coordonatorul activităților Spitalului Județean Suceava.

Generalul-maior în rezervă Ionel Oprea a mai declarat că platoul de imagistică funcționează și pacienții care au nevoie de acest serviciu vor fi deserviți. Nu la fel de bune sunt și veștile pentru bolnavii de cancer, deoarece aparatul destinat lor nu a fost încă recepționat și nu este funcțional.