Multă durere

Moartea ambulanțierului Cristian Sorin Stupiuc, după ce corpul acestuia a cedat în lupta cu infecția cu coronavirusul, a îndurerat foarte mulți suceveni, însă drama cea mai mare se consumă, firesc, în familie. O mamă bolnavă care și-a pierdut fiul, probabil cea mai mare dramă pe care o poate trăi un om, o soră îndurerată care are și presiunea de a lucra în spital și o fiică care și-a pierdut tatăl care a crescut-o singur de mică.

Pentru că nu a dorit să dea interviuri și să transforme drama într-o poveste mediatică, fiica lui Cristian Stupiuc, Cristina Ungurian, a scris câteva cuvinte referitoare la ce simte și ce a fost tatăl ei pentru ea:

”Marți, 7 aprilie, am pierdut un om extraordinar din viața mea. Mi-a fost și mamă, și tată, și cel mai bun prieten, iar acum din păcate nu mai e. Mai aveam multe planuri împreună, pe 24 aprilie e ziua lui, iar acum trebuie să îl vizitez din păcate la locul de veci.

Primesc multe mesaje și apeluri, am văzut că e numit erou în media. Cred că nu s-ar fi obișnuit cu titlul ăsta, el e un om modest care nu a vrut să iasă în evidență prea mult. A fost un om corect, cu principii, ura minciuna și și-a dedicat toată viața pentru mine și pentru serviciu. A fost într-adevăr erou, dar e eroul nostru, al familiei, și am fi preferat să rămână doar pentru noi erou în viață și să ne bucurăm ca și până acum de fiecare moment.

Am scris aceste rânduri pentru că am fost contactați de presă, însă în momentele astea vrem doar să ne lăsați să îl plângem liniștiți. Cuvintele sunt de prisos acum. Dumnezeu să îl ierte!”

Cristian Sorin Stupiuc urma să împlinească 53 de ani pe 24 aprilie. Acesta a fost convins că va câștiga cu brio lupta cu boala și de aceea a preferat să se izoleze acasă, unde însă urma tratamentul prescris. Din păcate, starea acestuia s-a deteriorat brusc și nu a mai apucat nici măcar să ajungă la spital.