Fostul director al SC Rulmenți SA Suceava, Dan Nichiforel, va candida din partea USR pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, la alegerile locale din acest an. USR a făcut o nouă nominalizare pentru această candidatură după ce jurnalistul Dinu Zară, cel care fusese stabilit inițial în urma unui scrutin intern al USR Suceava, a demisionat la trei săptămâni după ce se înscrisese în partid. Ca urmare a acestei decizii, Conferința județeană a USR Suceava a ales, la finalul săptămânii trecute, prin votul delegaților din județ, noul candidat intern la președinția Consiliului Județean Suceava, în persoana lui Dan Nichiforel.

Dan Nichiforel a ocupat, între anii 1983-1999, funcțiile de director tehnic, director comercial și manager al S.C. Rulmenți S.A. Suceava. Între 1999-2008 a fost manager de proiect la FAG Kugelfischer, Schweinfurt, în Germania, companie cu 16.000 de angajați, iar din 2008, vicepreședinte al BSC of Pennsylvania Pittsburgh (USA). În toamna anului 2018, Dan Nichiforel s-a întors în România, fiind asociat majoritar la SC Versicherung Group SRL și director de operații la Bearing Service Company of Serbia. „Doresc prin participarea mea la această competiție să promovez spiritul și valorile USR în administrația locală, valori bazate pe integritate, simț civic, profesionalism, meritocrație și patriotism local. Sunt bucovinean și în calitate de președinte al Consiliului Județean Suceava, mă voi dedica modernizării și transformării Bucovinei într-un ținut european la nivelul anilor 2020. M-am întors acasă în Bucovina după un periplu profesional de succes de 20 de ani. Am venit cu gândul de a oferi din experiența acumulată atât în Germania, cât și în America”, a spus Nichiforel. El consideră că are datoria morală față de bucovineni să le ofere cât mai mult din ceea ce a acumulat în ultimii 20 de ani. Dan Nichiforel a mai declarat că din punctul său de vedere, orice schimbare în bine a Bucovinei și în traiul de zi cu zi al bucovinenilor trebuie să înceapă mai întâi cu o curățenie morală, mai ales în rândul clasei politice.