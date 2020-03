Prin pădurea de cuvinte

Sovrom.Prima întreprindere înființată a fost ”Sovromtransport”, cu profil de societate de navigație. În condițiile în care căile de transport către URSS au fost afectate de bombardamente, deschiderea de care beneficia țară noastră la mare și Dunăre era foarte utilă rușilor. Societatea a intrat în posesia principalelor rute de navigație și a porturilor Galați, Constanța, Brăila și Giurgiu. Ulterior a fost înființat Sovrompetrolul de la Ploiești. Astfel, sovieticii controlau una dintre cele mai întinse și bogate zone petrolifere din Europa. În 1950 s-a ajuns ca societatea mixtă să dețină întreaga industrie petrolieră din România. Ulterior au fost înființate Sovromcarbune, care se ocupa de exploatările miniere din Valea Jiului, Sovromtractor, ce va deveni ulterior Tractorul Brașov, Sovrommetal ce extrăgea minereul de fier de lângă Reșița, Sovromfilm, o unealtă de propagandă prin importul de filme sovietice, dar și Sovrombanc pentru monopolul sistemului bancar românesc. În 1952 a apărut Sovromcuarț prin intermediul căreia s-a furnizat cantitatea de 18.000 de tone de uraniu pentru proiectul Uniunii Sovietice de a dezvolta bomba atomică. Așa cum era de așteptat, societicii nu au respectat acordul și s-au folosit de aceste societăți pentru a prelua controlul efectiv asupra principalelor ramuri ale economiei românești. Specialiștii trimiși de la Moscova au aservit economia României intereselor sovietice, facilitând transferul rapid și ieftin al unor importante părți ale resurselor țării către Uniunea Sovietică, în timp ce propaganda vremii punea accent pe relațiile de prietenie între cele două state. În perioada de existență a Sovromurilor (1945 – 1956) 85% din exporturile românești erau direcționate spre Uniunea Sovietică. Economiștii au calculat că rușii au sărăcit economia României, în cei 11 ani, de aproximativ 2 miliarde de dolari. La valoarea actuală a banilor, suma ar fi de circa 30 de miliarde de dolari. Aceasta în condițiile în care datoria de după război era de 300 de milioane de dolari. Sfârșitul dominației sovietice asupra economiei românești s- a concretizat abia în 1956 și a fost determinată, în principal, de moartea lui Stalin în 1953. Cu doi ani mai devreme, în 1954, 12 sovromuri au fost desființate și preluate de statul român. Rușii au cerut în schimb 9 miliarde de euro pentru răscumpărarea capitalului investit, dar în final, în urma unor negocieri, comuniștii români au fost de acord să plătească 5 miliarde de dolari, bani care vor fi plătiți până în 1970.

Ciocolată.- Tată, cumpără-mi o ciocolată. - Tu deja ești mare pentru dulciuri. - Adevărat?! Înseamnă că pot deja să beau, să fumez și să vin cu băieți acasă? - Cu lapte, cu alune sau amăruie?

Test.Dacă vrei să cunoști cu adevărat pe cineva, dă-i o funcție de conducere. Sau bufet suedez! (Alin Dinu).

Alzheimer. Boala Alzheimer este o afecțiune degenerativă caracterizată prin acumularea unor produși organici în sistemul nervos central care duc la distrugerea sinapselor și a neuronilor (ceea ce produce un fel de micșorare a creierului în cele din urmă), proces reflectat clinic într-un declin al funcționării persoanei: pe lângă pierderea amintirilor, apar dificultăți de planificare și execuție, dificultăți de utilizare a limbajului, de interacțiune socială, tulburări de comportament și, în cele din urmă, incapacitate de autoîngrijire, imobilizare la pat și moarte. Este o patologie care e în plină creștere (nemaivorbind de celelalte patologii degenerative sau, mai simplu spus, demențe, asociate altor mecanisme, dar cu același rezultat clinic), o patologie care echivalează încă cu un fel de sentință la moarte, ceea ce nu e atât de înspăimântătoare (la fel ca în cazul cancerului), cât este drumul lent, degradant și mai ales depersonalizant până la destinația finală. Chiar și depistată în stadiile timpurii, când apar doar câteva tulburări de memorie, prin terapiile medicamentoase puține existente (doar 3 clase) adresate Bolii Alzheimer, miza este departe de a fi optimistă: cel mult a încetini declinul cognitiv, nicidecum a-l opri sau a-l reversa în vreun fel. Există oarecare progrese în cercetare, fără îndoială, însă studiile pe medicamente par să fi eșuat în a oferi un potențial terapeutic mai bun.

Pitice.Cei 7 pitici ajung la Vatican la Papa. Morocănosul iese în față si întreabă: - Excelența voastră, am o întrebare mai delicată. - Spune, fiule! – Aici, la Vatican, aveți călugărițe pitice, ca noi, așa? - Nu, fiule! În spate, ceilalți șase pitici își dau coate. Morocănosul se uită urât la ei și continuă: - Dar așa, în general, în Europa, există călugărițe pitice? Încă o dată, răspunsul a fost negativ. Ceilalți șase izbucnesc în râs. Morocănosul, vizibil enervat, le cere să se calmeze și continuă : - Dar în lumea asta mare, există, undeva, călugărițe pitice? - Nu, fiule! După știința mea, nici măcar una! Explozie de râs în spate. - Dar de ce întrebi, fiule? Ceilalți șase, deja în delir, strigă printre hohote: - A f…t un pinguin! - A f…..t un pinguin!

”Amabilități”. O zi fără dvs. e ca o lună de concediu. Dacă v-am jignit, chiar am savurat-o. - Dvs. reușiți să faceți pe cineva să aprecieze liniștea. Fiecare trebuie să existe, dar de ce tocmai dvs.? - De ce nu mergem noi doi undeva unde poate fiecare să fie de unul singur? - Am avut o seară foarte plăcută. Nu, n-a fost seara asta, dar nu mă vait. S-a sinucis cândva cineva din familia dvs.? Nu? Cum ar fi? - Bancul pe care vi-l voi povesti acuma e așa de bun că vă pică țâțele... oh, da' văd că îl cunoașteți deja...- Nu v-au rugat niciodată părinții să fugiți de-acasă? - Eu nu uit niciodată un chip, dar în cazul dvs. o să fac – cu plăcere - o excepție...- Oare este astăzi o zi deosebită sau sunteți de obicei așa de tâmpit? - Nu, eu nu aud rău... va ignor numai! - Sunteți într-adevăr un argument convingător pentru paturi separate. - Tu ai arată foarte bine în ceva lung, curgător... Amazon, Nil, Dunăre...- Sunteți la fel de binevenit ca și telefonul care sună în timpul sexului.