Aniversare

Momente emoţionante duminică la prânz, când Viorica Hogaş, fosta învăţătoare născută în comuna Udeşti la 9 februarie 1915, a fost sărbătorită la împlinirea vârstei de 105 ani. La eveniment, alături de familie au ţinut să-i fie alături şi să-i aducă un omagiu preşedintele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, Filiala Suceava, colonelul în rezervă Neculai Niga, împreună cu primarul comunei Udeşti, Cristea Ostrovan, viceprimarul comunei Mihai Peniuc, delegaţi din cadrul Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război şi consilieri ai primăriei comunei unde femeia şi-a petrecut cei mai mulţi ani din viaţă. Neculai Niga a dorit să fie prezent la aniversarea fostei învăţătoare, care locuieşte acum la fiica ei, Adriana Popovici, în municipiul Suceava, acordându-i celei care a împlinit venerabila vârstă de 105 ani o Diplomă de Excelenţă, o Medalie aniversară şi un frumos buchet de flori, în semn de preţuire. ”Dumnezeu să vă dea sănătate. Noi nu v-am uitat şi vă felicităm pentru modul în care aţi luptat cu viaţa şi aţi ieşit învingătoare întotdeauna. De multe ori aţi reuşit să faceţi din necaz bucurie şi aţi fost un exemplu de viaţă pentru toată lumea. În semn de dragoste şi recunoştinţă noi vă oferim o medalie şi o diplomă aniversară, alături de acest buchet de flori.”, s-a adresat sărbătoritei Neculai Niga. Din partea Primăriei Comunei Udeşti, Viorica Hogaş a primit Diploma „Vârsta de aur”, împreună cu urările de sănătate şi „La mulţi ani!”. Nu au lipsit tortul aniversar, pe care scria: „La mulţi ani! - 105”, şi nenumărate buchete de flori pe care sărbătorita le-a primit cu mare bucurie. ”Mă bucur mult că în comuna Udeşti putem sărbători mai multe persoane care au împlinit vârsta de 100 de ani, iar Viorica Hogaş face cinste acestor meleaguri, la împlinirea vârstei de 105 ani.”, a subliniat Cristea Ostrovan, primar la Udeşti.

O viaţă în care a trebuit să răzbată singură, după ce a rămas văduvă de tânără

Viorica Hogaş a rămas văduvă la vârsta de 25 de ani şi nu s-a mai căsătorit niciodată. Soţul femeii, tot învăţător şi comandant de pluton în Armata Română, a căzut în luptele de la Tătarca, aproape de Odesa, în încleştările celui de Al Doilea Război Mondial. Viorica Hogaş a rămas atunci cu o fetiţă în vârstă de 2 ani, pe care a crescut-o singură. Femeia are doi nepoţi şi trei strănepoţi, pe care i-a crescut şi i-a iubit ca pe copiii ei. Emoţionată de momentul aniversar, ea le-a spus celor veniţi să o sărbătorească: ”Nu trebuie să plâng astăzi, este o zi de mare bucurie pentru mine, căci nu m-am aşteptat să ajung la vârsta asta. Să vă dea Dumnezeu bucurie dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră, că mi-aţi făcut o bucurie deosebită. Eu, în viaţa mea, am întâmpinat greutăţi mari pe care nu le-am împărţit cu nimeni, doar eu cu fata mea, le-am ştiut şi le-am înfrânt pe toate. Nu mă pot bucura îndeajuns de bucuria pe care mi-aţi făcut-o, nu am cuvinte să spun ce simt acum. Mă bucur că am avut-o pe fata mea lângă mine, pe copiii şi nepoţii mei buni şi a avut cine să aibă grijă de mine, căci altfel nu mai eram de mult şi nu vă mai vedeam astăzi pe dumneavoastră. Acum am rămas eu cea mai mare din familie, alături de fratele meu cel mai mic. Destinul a vrut să mă despartă de soţul meu în anii tinereţii şi după toate căutările mele prin Basarabia, nu l-am mai întâlnit.” Emoţionant a fost şi momentul în care delegaţia de la Udeşti i-a transmis veteranei salutări de la Mandiţa Niculi, o veche cunoştinţă din comuna Udeşti, care în acest an împlineşte şi ea venerabila vârstă de 100 de ani, veterana Viorica Hogaş transmiţându-i acesteia să o ajungă din urmă. La această frumoasă vârstă Viorica Hogaş are o memorie vie, îi mulţumeşte în fiecare zi lui Dumnezeu pentru că i-a dat anii pe care-i are, este fericită pentru că are familia aproape, pentru că lumea nu a uitat-o şi primeşte în fiecare an de ziua ei flori, tort şi distincţii.