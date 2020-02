Furt ca în codru

Administratorul unei firme de exploatare a lemnului, care a licitat o parcelă de pădure în cadrul Ocolului Silvic Pătrăuţi, a fost nevoit să rezilieze contractul de exploatare, după ce, spune acesta, o parte importantă din materialul lemnos defrişat a fost furat de romii care i-au dat în permanenţă târcoale. Nemulţumirea patronului nu se opreşte aici, el acuzându-i pe poliţiştii chemaţi de mai multe ori la faţa locului că au asistat neputincioşi la furturi, iar ancheta făcută de aceştia a fost superficială, fără martori cheie audiaţi, fără probe adunate şi suspecţi în cauză, astfel încât procurorul a clasat dosarul deschis în acest caz.

Un contract de exploatare abandonat, după ce administratorul acuză că i s-au furat 20 de metri cubi de lemn

Reprezentanţii firmei Pygmalion SRL au licitat material lemnos pe o parcelă aparţinând Ocolului Silvic Pătrăuţi, iar la sfârşitul lunii octombrie 2018 au început efectiv exploatarea. În timpul exploatării, în cursul zilelor de 29 şi 30 octombrie, reprezentanţii firmei spun că mai multe persoane de etnie romă din localitate au venit în zonă şi au sustras material lemnos rezultat în urma defrişării. Văzând că necunoscuţii dădeau târcoale şi au început să fure lemn din parchet, Mihai Chibici, reprezentantul firmei a sunat la poliţie, sesizând furtul. La faţa locului au ajuns poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Dărmăneşti, iar patronul firmei povesteşte: ”Poliţiştii au venit la faţa locului şi nu au luat nici o măsură. Cum au plecat ei, romii s-au întors şi au început să fure din nou lemn. Atunci i-am sunat pe cei de la ocol, care au venit la faţa locului şi le-am spus că în aceste condiţii eu renunţ la partidă. Au văzut şi ei cum furau ţiganii, pot chiar să-i recunoască. Am avut în toată această perioadă paznic acolo, în pădure, care a fost martor la toate cele petrecute. Poliţia îi putea aduce pe toţi cei implicaţi în furt pentru a fi recunoscuţi, însă nu s-a făcut treaba asta. Într-una din seri hoţii au intrat în pădure şi s-a auzit chiar cum doborau copaci. Am chemat atunci poliţia şi jandarmii, care au constatat că s-au furat efectiv doi copaci din parcela licitată, acest fapt făcând obiectul unui alt dosar penal deschis. Am dat declaraţii la poliţie în aceeaşi seară, însă lucrurile nu s-au mişcat de atunci deloc. Mai mult, după aproape un an şi jumătate, cel care instrumentează dosarul, agentul Răzvan Chiţescu de la Secţia de Poliţie Rurală Dărmăneşti, a schimbat încadrarea din ”furt de arbori” în ”tăiere fără drept”, ca şi cum oamenii aceia nu au furat lemnul debitat de noi. Dar cu ce au tăiat hoţii, că nu au avut la ei drujbe, nici topoare, ci au furat lemnul de foc doborât de noi în parcela licitată. Acest poliţist care a instrumentat cazul nu şi-a făcut treaba deloc, a audiat nişte martori, iar pe noi, care am fost la faţa locului, nu ne-a luat deloc în calcul. Nu face în acte nici o referire la acest martor Blănariu, care era angajat ca paznic al societăţii şi care a văzut foarte clar ce s-a întâmplat. Poliţistul scrie că <martorul Mihai Hojbotă a relatat faptul că pe 29 octombrie se afla în pădure şi a văzut mai mulţi cetăţeni care adunau crengi, dar nu a văzut pe nimeni să sustragă lemn>. Dar crengile nu le-am plătit noi, nu constituie material lemnos? De aici provine o lipsă de 20 de metri cubi de lemn, care ne-au fost sustraşi pe perioada exploatării. Aceste crengi cu diametru între 5 şi 17 cm, se vând ca lemn de foc cu circa 400 de lei pe metru cub. Un simplu calcul spune că 20 de metri care lipsesc înmulţit cu 400 de lei, duc la o pagubă de 8.000 de lei. Poliţiştii ne-au acuzat în permanenţă că nu am adus pază şi că noi suntem vinovaţi pentru lipsă de organizare şi supraveghere, însă nici prezenţa poliţiştilor la solicitarea noastră nu i-a speriat pe hoţi, poliţiştii şi silvicultorii privind şi ei neputincioşi cum indivizii furau lemn din exploatare. Cineva trebuie să răspundă însă pentru toate aceste furturi.”

Modul în care a fost instrumentat cazul, expus în referatul de clasare al dosarului

Cercetările au fost demarate după ce la data de 29 octombrie 2018, poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Dărmăneşti au consemnat printr-un proces verbal plângerea formulată de către Mihăiţă Titi Chibici, administratorul firmei Pygmalion, privind sustragerea materialului lemnos din zona exploatării societăţii. La acea dată a fost dispusă începerea urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunilor de furt de arbori şi tăiere fără drept de arbori, cele două cauze fiind reunite în cadrul unui dosar penal unic. Poliţiştii spun că la faţa locului au identificat o persoană care aduna crengi şi doi bărbaţi cu căruţa, care transportau lemn pentru reclamant. În contradicţie cu declaraţiile patronului firmei, privind prezenţa a circa 20 de persoane în pădure, venite pentru sustragerea lemnului, poliţiştii au constatat că la faţa locului se aflau mai mulţi copii, care de fiecare dată, la vederea oamenilor în uniformă, fugeau. Cu aceeaşi declaraţie vin şi cei trei martori de mai sus, care au declarat că în pădure, în acea zi, se aflau numai copii, fără căruţe sau alte mijloace de transport, care adunau crengile mici ce îl încurcau pe patron la exploatare. Martorul Mihai Hojbotă, care lucra cu doi drujbişti la faţa locului, a declarat, conform poliţiştilor, <că a văzut în acea zi mai mulţi cetăţeni care adunau crengi de fag, însă nu a văzut pe nimeni să sustragă material lemnos>. Conform declaraţiilor culese de la aceşti martori, poliţiştii au notat faptul că <Mihăiţă Chibici a avut probleme cu cetăţenii adunaţi în zonă, motivul fiind că aceştia încurcau exploatarea şi nicidecum faptul că au sustras material lemnos>. În legătură cu tăierea unor arbori fără drept, poliţiştii au notat în procesul verbal că în acea seară au identificat două cioate recente, provenite de la doi arbori de esenţă fag, însă la câteva sute de metri distanţă au fost identificate mai multe bucăţi de lemn rotund de fag, <material lemnos ce a fost predat numitului Mihăiţă Titi Chibici şi transportat pe platforma primară a societăţii sale>. Din cauza faptului că furturile nu puteau fi oprite de poliţie şi de către administratorii pădurii, reprezentanţii ocolului silvic constatând că < nu s-au constatat tăieri ilegale de arbori>, firma a fost nevoită să rezilieze contractul de exploatare, pierzând în acest condiţii şi garanţia în valoare de circa 9.000 de lei, la care se adaugă contravaloarea celor 20 de metri cubi de material lemnos furat, în valoare de circa 4.000 de lei. În lipsa constatării infracţiunii precizate mai sus, atunci nici infracţiunea de furt de arbori nu există, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava luând decizia de clasare a dosarului.

Reprezentanţii firmei Pygmalion au înaintat o plângere Corpului de Control al Ministrului de Interne

Într-o plângere înaintată la sfârşitul lunii ianuarie organului de control al Ministrului de Interne, reprezentanţii firmei Pygmalion au cerut continuarea cercetărilor şi audierea martorilor din cadrul ocolului silvic care au fost prezenţi la producerea faptelor, solicitând în acelaşi timp recuzarea agentului de poliţiei Răzvan Chiţescu, care <a încercat să îngroape acest dosar>. Ei se plâng organelor ierarhice superioare că < în loc să le ia declaraţii romilor care erau în pădure cu braţele pline cu lemne şi să-i întrebe ce caută la furat, agentul Chiţescu nu a luat nici o măsură, înlesnind furtul lemnelor din pădure şi spunând apoi că s-a sesizat din oficiu, când de fapt noi am făcut reclamaţie . De aceea, noi solicităm transferarea dosarului la o altă secţie de poliţie şi continuarea cercetărilor, audierea martorilor din exploatare, a şefului de ocol şi a inginerilor de la ocol care s-au ocupat de exploatare, care au fost în pădure, au văzut care romi au furat şi pot să-i identifice foarte uşor pe aceştia>. Reprezentanţii societăţii comerciale afectate în acest caz aşteaptă o reacţie şi din partea conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, în legătură cu modul în care s-a desfăşurat ancheta şi măsurile care trebuie luate în cazul poliţistului care nu şi-a dus la îndeplinire misiunea.