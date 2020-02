Noutate

Suceveanca Maria Andreea Vârlan și-a lansat recent noul videoclip, “Imperial”. Muzica piesei a fost scrisă de Alexandru Unc și Silviu Păduraru, iar textul îi aparține Mariei Andreea. Melodia este în limba spaniolă. Clipul a fost regizat de Alexandru Andrieș. “Imperial”, după cum a spus artista latino, vorbește despre o iubire pasională, pe care Maria Andreea o trăiește intens în clip, în pași senzuali de dans, alături de cunoscutul dansator profesionist Andrei Mangra. „Artista se întoarce în timp şi retrăieşte cu nostalgie momentele primei iubiri. Cei doi îndrăgostiţi se reîntâlnesc după ani şi încep <dansul iubirii>, aşa cum o făceau cu mult timp în urmă, când s-au cunoscut”, este povestea piesei. Filmările pentru videoclip au avut loc la Casino Palace și Exclusive Zone. În clip, artista apare însoțită de o parte din gașcaei de prieteni. Piesa “Imperial” este o continuare a piesei „Reina”, compusă de Eugene Summers şi Cosmin Laurian, textul fiind scris tot de suceveancă. ”Piesa mea este continuarea de la Reina, aceeași poveste de dragoste, de data aceasta el fiind cel ce îi oferă ei o dragoste imperială. O poveste frumoasă, pe ritmuri de dans latino. În clipul regizat de Alex Andrieş l-am avut alături pe Andrei Mangra, campion mondial la dans, care a jucat rolul iubitului pasional. Că așa este muzicalatino: cu iubire, mult dans și pasiune'', susține artista. Suceveanca a mai a completat: „Mi-am dorit foarte mult să am un videoclip în care să dansez cu Andrei Mangra. De vreo trei ani tot încercăm să ne sincronizăm. Uite că a venit momentul. După ce piesa a fost gata, deja m-am gândit la un scenariu. Andrei era atunci la Dancing with the stars în Belgia, dar am așteptat, și uite că nu a fost degeaba. Mă bucur foarte mult că este atât de bine primit videoclipul și sper să ajungă cât mai departe”.Maria Andreea Vârlan a compus şi a înregistrat până acum 16 piese, la cinci dintre ele realizând și videoclip.