Proiect

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat că Ministerul Tineretului şi Sporturilor intenţionează să preia tabăra Bucşoaia, din oraşul Frasin, pentru a o transforma într-un complex sportiv naţional. Gheorghe Flutur a declarat că a avut joi o discuţie la Ministerul Tineretului şi Sporturilor pe acest subiect, el precizând că investiţia ar putea fi realizată prin Compania Naţională de Investiţii.

Flutur a amintit că tabăra de la Bucşoaia a fost transferată de la Guvernul României la Primăria Frasin, însă aceasta nu dispune de resurse financiare pentru modernizarea ei. „Din păcate, în ultimii ani s-a deteriorat şi mai mult. Acolo sunt peste 20 de pavilioane în inventar şi soluţia la care am ajuns cu Ministerul Tineretul şi Sporturilor şi despre care am vorbit şi cu Primăria Frasin este preluarea de urgenţă de către minister a taberei şi crearea unui complex sportiv naţional”, a precizat şeful administraţiei judeţene. El a arătat că tabăra de la Bucşoaia dispune de o suprafaţă de teren de aproximativ 14 hectare, pe care se poate construi un complex sportiv naţional, cu fonduri de la CNI. Gheorghe Flutur a declarat că începând din 2021, Ministerul Tineretului şi Sporturilor are posibilitatea să acceseze fonduri europene, pe proiecte de până la cinci milioane de euro, pentru construcţia de baze sportive, cu terenuri de fotbal, bazine de înot, spaţii pentru practicarea sporturilor de iarnă şi alte investiţii.

„Cred că este singura soluţie să putem să facem ceva în inima judeţului, în această tabără care este rămasă în paragină. Ministerul Tineretului vrea să preia tabăra, am discutat şi cu dumnealor şi cu cei de la Compania Naţională de Investiţii să găsească soluţii pentru modernizarea taberei de la Bucşoaia”, a mai arătat Gheorghe Flutur. El a arătat că la tabăra din Bucşoaia se intenţionează crearea unui complex care să aibă atât destinaţie pentru sport, cât şi turistică. Preşedintele CJ Suceava a precizat că o astfel de investiţie este absolut necesară având în vedere că în zona de Nord-Est a României nu există baze sportive moderne.