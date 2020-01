Insolite, inedite... (30). Parisul ”anilor nebuni” (2)

Prin pădurea de cuvinte

Temeri.”Spre uşurarea lui Marcel Proust, atât fratele său, doctorul Robert Proust, cât şi fostul său amant, Reynaldo Hahn, s-au întors din război nevătămaţi – probabil un miracol, dată fiind continua expunere la pericol a doctorului Proust, pe toată durata conflictului. Și pe Marcel Proust doctorul său personal îl asigurase că nu suferă de nicio boală gravă, dar Proust era în continuare stăpânit de groaza că va muri înainte să-şi termine marea sa oeuvre. În pofida acestei temeri, imensa „À la recherche du temps perdu” („În căutarea timpului pierdut”) a mers mai departe, cu tipograful, terminând „À l’ombre des jeunes filles en fleurs” („La umbra fetelor în floare”), precum şi şpalturile de la „Guermantes” (partea întâi şi a doua) la 30 noiembrie 1918. Deşi în timp va ajunge să fie respectat ca romancier, dramaturg, artist şi regizor de cinema, Cocteau prefera să fie cunoscut ca poet, aşa cum ajunsese în atenţia elitei artistice din Parisul antebelic – mai ales a contesei Anna de Noailles, autoare a mai multor volume de poezii, foarte apreciate, şi regina de necontestat a saloanelor artistice de dinainte de război. ” (”Parisul anilor nebuni”, editura Corint, 2018, de Mary McAuliffe).

Iubiri.” Dacă Igor Stravinski chiar fusese vreodată îndrăgostit de Coco Chanel, era clar că în 1921 îi trecuse deja. Acesta a fost momentul când s-a îndrăgostit profund de Vera de Bosset Sudeikina, balerina care i-a devenit amantă până la moartea primei sale soţii, în 1939, când Vera a devenit a doua Madame Stravinski. Fie că Chanel a avut sau nu, cândva, o aventură cu Stravinski, ea a continuat, pentru mulţi ani, să-i acorde sprijin financiar.” (”Parisul anilor nebuni", editura Corint, 2018, de Mary McAuliffe).

Colette.”Colette, cunoscută pentru stilul ei de viaţă scandalos, precum şi pentru succesul ei ca romancier, îşi începuse cariera la apogeul Belle Epoque (…) După o scurtă aventură cu Natalie Clifford Barney, Colette s-a angajat într-una mai lungă, cu marchiza de Belbeuf (cunoscută sub numele de Missy), cu care a cântat la Moulin Rouge într-un număr ce a culminat cu un sărut erotic scandalos, pe scenă, provocând o adevărată furtună. Colette era interesată atât de femei, cât şi de bărbaţi, având o aventură cu scriitorul italian Gabriele d‘Annunzio, precum şi cu Auguste Hériot, un playboy bogat. În 1921, era căsătorită de mai mulţi ani cu redactorul-şef de la Le Matin, Henry de Jouvenel, cu care avea o fiică. Dar printr-o întorsătură interesantă, ea avusese, de asemenea, o aventură cu fiul vitreg al lui Jouvenel, care avea să ducă la divorţ, în 1923. La sfârşitul acelui an, 1923, Gustave Eiffel, creatorul Turnului Eiffel şi al multor altor lucruri, a murit paşnic în somn. Avea 91 de ani şi numai de curând se retrăsese din viaţa activă şi productivă.” (”Parisul anilor nebuni”, editura Corint, 2018, de Mary McAuliffe).

Faliment. ”Magazinul lui Paul Poiret (vechiul rival al lui Chanel) din Rond-Point des Champs-Elysées s-a închis în 1929, iar desenele rămase s-au vândut pe nimic. Nefiind în stare să îşi mai permită casa lui, care arăta ca un palat, şi-a vândut majoritatea mobilei şi a tablourilor şi s-a mutat într-un apartament deasupra Salle Pleyel. Sora lui, Nicole Groult, care deja devenise o faimoasă couturière, a încercat să-l ajute, dar el a refuzat din mândrie. Când prietenii au strâns 40.000 de franci pentru a-l ajuta să-şi plătească datoriile, i-a cheltuit pe extravaganţe care l-au adâncit şi mai mult în datorii.” (”Parisul anilor nebuni”, editura Corint, 2018, de Mary McAuliffe).

Actriţe.O adevărată nenorocire pentru băieţii de familie bună. Sunt îngrozitor de desfrânate, fac orgii, papă averi de milioane, mor la spital. Totuşi, printre ele mai găseşti şi bune soţii şi mame! (F. Flaubert, Dicţionar de idei primite de-a gata).

Cafea. Stimulează inteligenţa. Nu-i bună decât dacă vine din Le Havre. La un banchet, trebuie băută în picioare. Este foarte şic s-o bei fără zahăr: lumea va crede că ai trăit în Orient. Se bea întotdeauna cu rom. (F. Flaubert, Dicţionar de idei primite de-a gata).

Desfrâu.Cauza tuturor bolilor de care suferă burlacii. (F. Flaubert, Dicţionar de idei primite de-a gata).

Eşarfă.Cuvânt poetic. (F. Flaubert, Dicţionar de idei primite de-a gata).

Fată.Cuvânt care trebuie rostit cu timiditate. Toate fetele sunt palide şi plăpânde, întotdeauna neprihănite. Nu trebuie să li se îngăduie să citească, să meargă la muzeu, la teatru şi mai ales la Jardin des Plantes, în locul unde se află maimuţele. (F. Flaubert, Dicţionar de idei primite de-a gata).

Gust.Tot ce-i simplu e de bun-gust: cuvinte ce trebuie spuse unei femei care-şi cere scuze pentru îmbrăcămintea ei modestă. (F. Flaubert, Dicţionar de idei primite de-a gata).

Imaginaţie.Este întotdeauna vie. Nu e bine să te încrezi în imaginaţie. Când eşti lipsit de ea, ponegreşte-i pe cei ce o au. Pentru a scrie romane, este de ajuns să ai imaginaţie. (F. Flaubert, Dicţionar de idei primite de-a gata).

Înger.Face impresie în amor şi în literatură. (F. Flaubert, Dicţionar de idei primite de-a gata).

Joc(de cărţi). Această patimă fatală nu poate stârni decât indignarea oamenilor de treabă. (F. Flaubert, Dicţionar de idei primite de-a gata).

Optimist.Sinonim cu imbecil. (F. Flaubert, Dicţionar de idei primite de-a gata).

Afumătură.La poarta unei maternităţi aşteaptă mai mulţi bărbaţi. Sora iese cu un copil negru şi întreabă: - E al dumneavoastră? - Nu! răspunde speriat primul bărbat. - Doamne fereşte, zice al doilea. - Trebuie să fie al meu, zice resemnat al treilea. Nevasta mea... afumă totul!

Revenge.Un negru moare şi bate îndârjit la uşa Raiului. Sfântul Petru îi deschide: - Ce cauţi aici? - Eu sunt John Brown din Alabama şi am dreptul să vin în Rai pentru că: am trăit în Alabama, am iubit în Alabama o fată albă şi m-am căsătorit – în ciuda tuturor - cu ea în Alabama! - Imposibil, zice Petru, de necrezut! Şi asta chiar în Alabama? Când s-a întâmplat asta? - Acum cinci minute...!