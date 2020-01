Performanţă

Cablarea structurată este o noţiune adoptată de toţi utilizatorii de reţele de dispozitive interconectate, ca fiind abstractizarea regulilor şi standardelor ce ţin sub control modalităţile practice de precablare sau de cablare a reţelelor polivalente de transmitere semnal în format digital sau analog, semnal ce intră în componenta reţelelor de date, sistemelor video, reţelelor de voce sau WiFi. Practic reţeaua de cabluri construită, ce respectă standardele de cablare structurată, va putea sa fie folosită pentru oricare dintre sistemele enumerate mai sus.

Standardele de cablare structurată definesc distanţe maxime pentru trasee de cablu, tipuri de cablu şi conectica ce pot fi folosite, definesc parametrii de calitate care trebuiesc respectaţi de toate componentele pasive ale sistemelor realizate.

Pentru diferenţierea nivelului de calitate al reţelelor astfel construite sunt definite, de către organisme de standardizare internaţională, aşa-numitele Categorii (în SUA) sau Clase (în Europa): 3, 5, 6, 7, 8. Primele noţiuni de standardizare din domeniu au fost introduse în anul 2003, respectiv TIA/EIA 568 în SUA, iar în Europa EN 50173-1:2003.

Validarea calităţii unui sistem cablat este dată de rapoartele de măsurători sau certificarea unui canal sau a unui întreg sistem cablat. Aceste măsurători se fac cu echipamente foarte precise, specializate, care verifică comportamentul dinamic al fiecărui cablu, pereche din cablu sau fir din pereche, la frecvenţele pentru categoria sau clasa solicitate de proiectant. De asemenea, sunt verificate influenţele mediului de transmitere asupra celorlalţi participanţi din sistem.

Netcom Activ dispune de echipament de certificare de până la categoria 8

Netcom Activ SRL Suceava pune la dispoziţia clienţilor săi un echipament de certificare de până la Categoria 8, de ultimă generaţie, echipament unicat în Suceava şi printre foarte puţinele din ţară. Fluke DSX 8000 CAT 8 este un analizor în pas cu timpurile, o unealtă şi un prieten al oricărui tehnician care activează în branşă. Se mândreşte cu rapiditatea, neegalată până în prezent, de certificare Cat 6A, Cat 8, Class FA, Class I/II şi toate standardele actuale. Sistemele certificate cu acest analizor suportă implementări de până la 40 Gigabit Ethernet.

Orice manager de reţea sau inginer IT ar vrea să ştie cât de bună este reţeaua pe care o foloseşte sau care sunt punctele slabe ale acesteia. Modulul de diagnoză al acestui analizor măsoară cu precizie dacă şi unde este întrerupt un cablu sau un fir, dacă şi unde nivelul de calitate al unui canal pune în pericol buna funcţionare a unui terminal. Pentru diagnoza reţelelor de date cablate sau WiFi, în funcţiune, Netcom Activ mai are o surpriză pentru clienţii săi, analizorul OneTouch AT G2 de la Netscout.

Ca lider de piaţă, Netcom Activ înţelege şi îşi asumă responsabilităţile de a livra către suceveni servicii de cea mai înaltă calificare şi tehnologizare.

Netcom Activ