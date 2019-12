Critici

Liderul Organizației Județene PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, consideră că organizatorii ședinței festive de sâmbătă în care a fost instalat în funcție noul prefect, Alexandru Moldovan, au dat dovadă de impolitețe prin faptul că nu au invitat-o să ia cuvântul pe fostul prefect, Mirela Adomnicăi. Aceasta a fost prezentă la ședință, asistând la ceremonie din sală, alături de ceilalți invitați. Ioan Stan a spus că în mod normal, Mirela Adomnicăi ar fi trebuit să fie invitată să ia cuvântul. „Consider că a fost nefiresc, impardonabil sau lipsit de politeţe să nu dai cuvântul şi fostului prefect. Data trecută, noi i-am invitat pe toţi parlamentarii PNL, inclusiv conducerea Consiliului Judeţean, însă aceștia nu au răspuns invitaţiei. Dar atunci, fostul prefect a fost invitat la ceremonie şi a adresat acel cuvânt de mulţumire, cum l-ar fi adresat astăzi şi doamna Mirela Adomnicăi tuturor instituţiilor, cu care a conlucrat foarte bine. Sigur, am participat la această şedinţă solemnă, o am în atenţie. Faptul că noul prefect şi-a luat atâtea angajamente astăzi ne face şi pe noi, aşa cum am spus, să colaborăm, dar vom fi cu ochii pe ei”, a spus Ioan Stan. El a ținut să-i mulțumească fostului prefect Mirela Adomnicăi pentru modul în care a condus Prefectura. ”Timp de trei ani, după spusele tuturor primarilor, a fost unul dintre cei mai buni prefecţi, a răspuns întotdeauna invitaţiilor lor, a conlucrat cu dumnealor pe orice problemă administrativă”, a încheiat Ioan Stan.