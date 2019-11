Decizie

Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicăi, a solicitat să îi înceteze mandatul la conducerea Prefecturii Suceava. Mirela Adomnicăi a anunțat, la finalul ședinței Colegiului Prefectural, că marți dimineața le-a solicitat premierului Ludovic Orban și ministrului Afacerilor Interne, Marcel Ion Vela, constatarea încetării exercitării temporare a funcție de prefect, la cererea sa. „Aceasta în primul rând pentru că am apreciat că organizarea alegerilor prezidențiale presupune să duci la capăt o misiune, pe care mi-am îndeplinit-o. Am solicitat acest lucru deoarece Guvernul pe care l-am reprezentat din 2017 în teritoriu a fost demis prin moțiune de cenzură, a fost învestit un alt Guvern, motiv pentru care consider că este corect ca în această funcție de prefect să fie cineva care reprezintă și este dorit de actualul Guvern”, a spus Mirela Adomnicăi. Trebuie spus că Mirela Adomnicăi a fost numită prefect al județului Suceava la începutul lunii martie 2017.

Cel mai probabil, noul prefect al județului Suceava ar urma să fie numit în funcție în ședința din această săptămână a Guvernului României, care ar urma să aibă loc joi, 28 noiembrie. Pentru funcția de prefect este susținut actualul director al Direcției de Administrare Publică Locală din cadrul Consiliului Județean, Alexandru Moldovan, de profesie jurist.