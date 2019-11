Octav Cozmâncă: „Lucrurile sunt total scăpate de sub control. Nu s-a muncit deloc, sunt județe unde liderii sunt niște cârpe, au șters ceilalți pe jos cu ei"

Critică dură

Fostul preşedinte executiv al PSD Octav Cozmâncă, fost membru al Organizației Județene Suceava a acestui partid, a criticat dur rezultatul obținut de social-democrați la alegerile prezidențiale, dar și prestația politică a acestora din ultimul an. Contactat telefonic, Cozmâncă a declarat, ieri, că scorul realizat de PSD la aceste alegeri este „unul simbolic”. El a afirmat că până și după guvernarea Adrian Năstase partidul a avut, la alegerile parlamentare, 37% la Camera Deputaților și 35% la Senat și, „chiar dacă de 19 ani n-am câștigat niciodată alegerile prezidențiale, măcar scorul a fost unul strâns”.

„Lucrurile sunt total scăpate de sub control. Nu s-a muncit deloc, sunt județe unde liderii sunt niște cârpe, au șters ceilalți pe jos cu ei. Într-o campanie trebuie să-ți propui să câștigi, nu mergi la pierdere”, a afirmat Octav Cozmâncă.

În opinia fostului coordonator de campanii electorale al PSD, este inadmisibil ca un partid care timp de 30 de ani a fost cel mai mare partid din România „să ajungă acum la coada cozilor”. „Un partid nu merge singur, merge cu oameni, trebuie să muncești ca să-l ții în viață și pe primul loc. Lucrurile nu merg nici la conducere, n-au mers nici cu candidatul. Acum se bat între ei, spre satisfacția celorlalți. Sunt două haite care vor putere și bani, atât”.

Octav Cozmâncă apreciază că în PSD mai sunt „câțiva oameni valoroși”, dar nu „alde Ponta și Daniel Constantin”, pe care i-a catalogat ca trădători. „Cu trădători nu s-a făcut nimic în istoria acestei țări. Toți au sfârșit prost. Se cred Dumnezei, dar nici oameni nu sunt”, a declarat fostul lider PSD.

Întrebat pe cine crede capabil să reformeze partidul, Cozmâncă a răspuns că îl consideră apt pe senatorul Șerban Nicolae, „serios, mobilat profesional” și căruia „nu-i calcă nimeni în străchini”, dar „mai sunt și alții”.

„Sufăr nespus când văd ce se întâmplă. Am muncit o viață întreagă la partidul ăsta și am ținut lucrurile în mână ani și ani de zile. Când a trebuit, m-am retras, dar am ieșit pe ușa din față”, a mai spus Octav Cozmâncă.

Pe vremea când era ministrul Administrației Publice, în Guvernul condus de Adrian Năstase, fostul președinte executiv al PSD era supranumit „mâncătorul de prefecți”, din cauza atitudinii foarte dure pe care o aborda în raport cu aceștia.

În 2009, el s-a autosuspendat din PSD ca urmare a unei scrisori adresate „membrilor și electoratului PSD”, în care afirma că partidul nu mai e un partid de stânga și că nu are, din aprilie 2005, un lider autentic, fiind condus de „grupuri de interese”. Ulterior, Organizația Județeană Suceava a PSD a anunțat că a decis în unanimitate excluderea din partid a lui Octav Cozmâncă.