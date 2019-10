Defavorizaţi

Un grup de iniţiativă format din locuitorii sau fii ai comunei Udeşti, în asentiment cu o importantă parte a populaţiei care locuieşte în zonă, cere conducerii Consiliului Judeţean Suceava găsirea unor soluţii pentru fluidizarea traficului şi accesul mai uşor în zona Udeşti- Mereşti- Pleşeşti, găsindu-se astfel soluţii pentru crearea unei legături rapide între drumurile judeţene care străbat zona. Prin realizarea acestui vechi deziderat al locuitorilor de pe aceste meleaguri, s-ar scurta legăturile cu principalele artere ce fac conexiuni cu judeţele din jur, iar prin dezvoltarea acestor legături ar putea fi pus în valoare un triumvirat al principalelor atracţii istorice şi turistice, format din bisericuţa din lemn de la Mănăstioara, ctitoria lui Ştefan cel Mare de la Reuseni şi capodopera artei moldoveneşti, Mănăstirea Probota. Asfaltarea a doar 6 kilometri din drumul comunal DC1 existent sau realizarea unui drum judeţean, care ar face legătura dintre DJ 208A şi DJ 208C, ar rezolva accesul localnicilor spre Fălticeni şi implicit spre E 85, drumul de legătură cu sudul ţării.

Realizarea unei legături moderne între comunele Udeşti şi Vultureşti ar crea avantaje populaţiei din zonă şi ar descongestiona traficul în jurul oraşului Suceava

Localitatea Udeşti reprezintă un nod rutier important al zonei de sud-est a judeţului Suceava, fiind parcursă de două drumuri judeţene importante. Unul dintre ele este DJ 208A, Suceava-Bosanci-Udeşti-Dolhasca, care se intersectează în apropierea centrului comunei cu o altă importantă cale, drumul judeţean 208B, Zvoriştea-Siminicea-Dumbrăveni-Vereşti, având ca punct final Udeştiul. Dacă legăturile cu vestul, spre municipiul Suceava, cu Botoşaniul spre nord-est şi cu zona Paşcani-Iaşi spre est sunt bine realizate prin aceste drumuri modernizate, nu acelaşi lucru se poate spune despre legătura acestei zone cu sudul ţării, spre Bucureşti, Piatra Neamţ sau Braşov. Din păcate, singura legătură cu zona Fălticeniului se face pe un drum comunal, Udeşti-Mereşti-Pleşeşti, cu o lungime de 9 km, pe care se circulă anevoios sau aproape imposibil pe timp de iarnă sau în urma ploilor torenţiale. Din păcate, acest drum comunal este asfaltat doar pe o porţiune de 3 km, până la graniţa cu satul Mereşti, iar oamenii îl folosesc cu riscul de a-şi distruge maşinile. Avantajul mare al unui drum modernizat care să lege localitatea Pleşeşti de Udeşti îl reprezintă faptul că s-ar scurta astfel distanţa între Fălticeni şi Udeşti cu circa 15 km, fără a mai fi nevoie de ocolirea care se face astăzi pe aglomerata arteră europeană E 85, prin Bosanci. Modernizarea, care ar aduce avantaje enorme din punct de vedere economic şi cultural şi ar oferi locuitorilor din această zonă săracă a judeţului o creştere a gradului de civilizaţie, este legată de găsirea unei soluţii ori de modernizare a drumului comunal DC 1, ori de realizare a unui nou drum între cele două localităţi, prin prelungirea drumului judeţean 208B, de la Udeşti până la Pleşeşti. Pe harta expusă în cadrul materialului, se pot vedea marcate cu culoarea verde căile de acces care au nevoie urgentă de modernizare în această zonă a judeţului.

Proiectul de modernizare a drumului prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) nu a fost aprobat

Propunerea făcută de grupul de iniţiativă condus de Constantin Moraru prevede reabilitarea unui drum care pleacă din Udeşti spre cătunul Poiana Silioană, străbate o zonă de pădure şi ajunge în zona bisericii din lemn de la Mănăstioara, după care se îndreaptă spre localitatea Pleşeşti.

În încercarea de a înţelege care sunt motivele pentru care aceste drumuri au rămas în starea în care se află şi care sunt demersurile pentru modernizarea lor, ne-am adresat conducerii primăriilor din cele două comune.

În legătură cu soluţia ca acest drum să treacă în jurisdicţia Consiliului Judeţean Suceava sau un alt traseu, oarecum paralel, să fie reabilitat cu banii instituţiei judeţene, primarul comunei Udeşti, Cristea Ostrovan, ne-a declarat: ”S-a vrut să facem o asociere între comuna noastră şi comuna Vultureşti, pentru a câştiga punctaj în scopul accesării unor fonduri, însă cei de la Vultureşti nu au nimic în plus faţă de Udeşti, pentru a aduna punctaj. Eu am semnat contractul de execuţie a drumului care se asfaltează până în Poiană, pe circa 1,85 km, şi nu ar fi o aşa mare problemă de asfaltat cei 2 km rămaşi până la Biserica de la Mănăstioara, dar dacă s-ar renova biserica şi ar creşte astfel şi interesul turistic pentru acest monument.”

În acelaşi timp, conducerea Primăriei Vultureşti a încercat modernizarea acestui drum comunal DC 1 şi consideră că implicarea Consiliului Judeţean Suceava ar fi soluţia ca acest proiect să fie finalizat. Fostul primar, actualmente suspendat, Cornel Salamaha, a declarat: ”În anii trecuţi ne-am deplasat în teren, am analizat împreună cu cei de la CJ situaţia drumului de la Udeşti până la Pleşeşti şi doar prin prisma faptului că undeva în zona comunei Udeşti erau nişte curbe cu înclinaţie mai mare nu l-au putut face drum judeţean, pentru a face legătura între drumurile judeţene 208A şi 208C. Pe moment s-a făcut şi o mică schiţă a traseului, însă nu s-a mai luat nici o decizie. Pentru drumul DC 1, care face legătura între Udeşti şi Pleşeşti, am depus în 2017, pe PNDL, un dosar pentru reabilitarea pe o porţiune de 4,9 km de pe teritoriul comunei Vultureşti, care din păcate nu a fost aprobat. În acelaşi timp, am văzut interes din partea Consiliului Judeţean Suceava pentru acest drum, însă ca să ni se ia o piatră de pe inimă ar fi bine ca acest drum Udeşti-Mereşti-Pleşeşti să fie transformat în drum judeţean, care să lege DJ 208A cu DJ 208C. Pentru realizarea unor legături mai bune în zonă drumul judeţean 208C se află într-un proiect aprobat de guvern, s-a încheiat documentaţia de proiectare şi execuţie a celor 17,4 km, s-a emis ordinul de începere a lucrărilor şi autorizaţia de construcţie la finalul lunii martie şi sperăm ca în scurt timp să demareze lucrările.”

Toate aceste drumuri reabilitate ar face o legătură mai bună între judeţul Neamţ şi aeroportul din Salcea, prin Vereşti, chiar şi cu judeţul Botoşani, descongestionând traficul aglomerat din zona municipiului Suceava.

Dezvoltarea rutieră a zonei ar facilita dezvoltarea turismului într-o zonă cu potenţial istoric şi religios important

Toată această dezvoltare a căilor de acces spre şi din zona comunei Udeşti ar fi benefică pentru dezvoltarea turismului religios şi istoric, cu un important potenţial pe aceste meleaguri. Legenda Bisericii din Lemn de la Mănăstioara, conform căreia lăcaşul a fost ridicat din lemnul unui stejar bătrân în care s-a adăpostit viitorul voievod Ştefan cel Mare, în tragicul moment al copilăriei sale când tatăl său, Bogdan al II-lea, tocmai fusese ucis în apropierea acestor locuri, atrage iubitori ai istoriei şi turişti de pretutindeni. Accesul greoi spre lăcaşul de cult îi face însă pe mulţi să evite o călătorie în zonă, în care vestigiile istorice abundă. La câţiva kilometri se află biserica din Reuseni, ultima ctitorie a marelui voievod Ştefan cel Mare, construită tocmai în memoria tatălui său în anul 1504, care a fost renovată şi pusă în valoare în ultimii ani, iar la alţi câţiva kilometri distanţă poate fi admirată Mănăstirea Probota, o perlă a arhitecturii moldoveneşti de început de secol XVI. Acest triunghi de aur din istoria religioasă a Moldovei, care poate fi oferit turiştilor printr-un program organizat de vizitare, îmbogăţit cu componenta turismului cultural, reprezentat de importante personalităţi ale locului precum Eusebiu Camilar, Magda Isanos şi alţii, are toate atuurile pentru luarea din partea autorităţilor a unor decizii ce pot reda zonei strălucirea de altădată.