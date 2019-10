Președintele Klaus Iohannis a anunțat, într-o declarație susținută marți la Palatul Cotroceni, că prim-ministrul desemnat este liderul PNL Ludovic Orban, informează Mediafax.

„Am decis să desemnez următorul prim-ministru al României în persoana domnului Ludovic Orban, președintele PNL, celui mai mare partid din opoziție, promotorul principal al moțiunii de cenzură. Așa e democratic corect, așa se va întâmpla”, a declarat președintele României.

Klaus Iohannis a mai precizat că noul guvern va avea un mandat scurt.

„După consultările cu partidele politice parlamentare am tras concluzia pe care am spus-o și după prima rundă de consultări, că se conturează un gvuern în jurul PNL-ului. PNL-ul a fost singurul partid care a venit la consultări și a spus direct că sunt dispuși să își asume guvernarea în această perioadă de tranziție. Guvernul va avea nu mandat scurt, până la alegerile parlamentare. Personal cred că alegerile anticipate sunt o soluție foarte bună, dar nu acum cu guvernul dăncilă interimar. Fiecare zi în plus cu acest guvern eșuat e o zi pierdută”, a mai spus Iohannis.

Klaus Iohannis a mai menționat care sunt așteptările de la Guvernul Orban.

„Organizarea alegerilor preziențiale, elaborarea proiectului de buget pentru 2020, închiderea bugetului pe anul 2019, dar și multe alte lucruri aștept de la Guvernul Orban și sunt convins că se vor strădui să pună pe picioare o guvernare de tranziție de succes, fiindcă asta ne dorim cu toții. Am discutat mult și ce trebuie să facă Guvernul și ce poate să facă Guvernul. Situația nu va fi simplă deloc pentru că opoziția în Parlament este atât cât am văzut-o la moțiunea de cenzură și va fi destul de greu de negociat păroiecte legislative complicate. Cum va fi legea bugetului pe anul 2020. Am încrederea că Ludovic Orban se va ocupa la modul cel mai serios de aceste chestiuni”, a mai punctat Iohannis.