Insomnia (I)

A suferi de insomnie înseamnă a avea un somn de calitate proastă din cauza adormirii dificile, a avea momente frecvente de trezire pe durata somnului cu dificultatea sau incapacitatea de a adormi din nou, a te trezi prea rapid din somn, persistenţa stărilor de oboseală la trezire.

Din perspectiva qigong-ului medical şi a psihologiei energetice cauzele cele mai des întâlnite care duc la apariţia insomniei sunt dezechilibrele energetice ale ficatului, rinichilor, splinei, pancreasului şi inimii.

Simptomele cele mai frecvente în cazul insomniei sunt: coşmaruri, anxietate, iritabilitate, tulburări de concentrare şi memorie, dispoziţie depresivă prelungită, adormire dificilă pe o perioadă lungă de timp, treziri repetate, stări de somnolenţă şi epuizare pe parcursul zilei, comportament dezorganizat pe perioada zilei, scăderea capacităţii de concentrare, performanţe slabe la şcoală sau serviciu, migrene, scăderea imunităţii.

Pentru tratarea insomniei vă recomandăm următorul exerciţiu care a fost prezentat pentru prima dată în cadrul unei conferinţe pe teme medicale de către doctorul Maoshing Ni, fondatorul Universităţii Yo San din Santa Monica, California.

Exerciţiul celor trei direcţii: Ne aşezăm confortabil într-un un fotoliu sau ne întindem în pat pe spate. Începem să respirăm uşor şi calm - astfel permitem respiraţiei să se liniştească treptat. Cu fiecare expiraţie pe care o facem rostim în minte cuvântul „calm”. Prima parte: Începem de la creştetul capului. Inspirăm uşor, apoi în timp ce expirăm spunem în gând cuvântul „calm”, vizualizând muşchii relaxându-se şi evacuând tensiunea din zona scalpului. Repetăm procedura pentru fiecare parte a corpului în timp ce coborâm cu atenţia de-a lungul feţei, gâtului, pieptului, abdomenului, coapselor, genunchilor, gambelor, gleznelor şi tălpilor. După ce am relaxat tot corpul, vizualizăm cum întreaga tensiune acumulată în corp iese afară prin degetele de la picioare sub forma unui fum negru. A doua parte: Începem din zona tâmplelor. Inspirăm şi apoi în timp ce expirăm rostim în minte cuvântul „calm” şi vizualizăm muşchii tâmplelor relaxându-se. Repetăm procedura pentru fiecare parte a corpului, în timp ce coborâm de-a lungul maxilarelor, pe părţile laterale ale gâtului, pe umeri, prin părţile superioare ale braţelor, prin coate, antebraţe, încheieturile mâinilor şi palme. După ce am relaxat toate aceste zone, vizualizăm cum toate tensiunile şi tot stresul părăseşte corpul nostru prin degetele de la mâini sub forma unui fum negru. Partea a treia: Începem din spatele capului. Inspirăm şi apoi în timp ce expirăm, rostim în minte cuvântul „calm” şi vizualizăm muşchii cefei şi zona cervicală relaxându-se. Repetăm procedura în timp ce coborâm prin partea superioară, prin partea de mijloc şi prin cea inferioară a spatelui, prin fese, prin partea din spate a coapselor, a gambelor şi prin călcâie. La finalul exerciţiului ne concentrăm 30 de secunde asupra unui punct de acupunctură din ambele tălpi ce poate fi localizat astfel: ne aşezăm pe scaun, fără pantofi, punem un picior peste celălalt şi strângem degetele către talpă; punctul este situat cu aproximaţie în scobitura care se formează în talpă. Menţionăm faptul că cele trei etape ale exerciţiului se efectuează una după alta timp de 20 de minute în total, de două ori pe zi.

„Am predat acest exerciţiu în cadrul seminariilor şi taberelor noastre de qigong medical şi psihologie energetică. Este uşor de efectuat la domiciliu şi nu implică costuri suplimentare. Cu ajutorul lui şi a altor exerciţii şi tehnici personalizate în funcţie de specificul afecţiunii, cei prezenţi au obţinut rezultate bune şi foarte bune în terapia somnului. La fel de încurajatoare sunt şi relatările psihologilor şi medicilor participanţi care mai apoi au aplicat procedeele învăţate cu pacienţii lor. Sper ca tot mai multe persoane să aibă un somn odihnitor fără medicamente!” – psiholog Mihai Moisoiu.

Psiholog Mihai Moisoiu

Tel. 0753937223

www.mihaimoisoiu.ro

E-mail: mmmoisoiu@gmail.com