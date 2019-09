Sprijin

Primăria comunei Cornu Luncii s-a alăturat campaniei de curățenie și ecologizare „Let’s do it România”. Primarul Gheorghe Fron a declarat că sâmbătă, 21 septembrie, de „Ziua națională a curățeniei”, angajații primăriei din Cornu Luncii s-au alăturat inițiativei organizației „Let’s do it România”. Gheorghe Fron a precizat că salariații primăriei au strâns deșeurile de pe marginea drumurilor, în mai multe zone din comună. El a subliniat că toți cei care au participat la această campanie de ecologizare „sunt un exemplu pentru comunitatea locală”.

Pe de altă parte, primarul Gheorghe Fron a apreciat implicarea în această campanie a elevilor din clasele a VI-a și a VII-a de la Școala Gimnazială Cornu Luncii, care au ecologizat lunca râului Moldova. Fron a spus că alături de elevi au fost prezenți mai mulți profesori, directorul școlii, Petrișor Iacob, precum și angajați ai Ocolului Silvic Fălticeni. ”Felicitări tuturor pentru simțul civic de care au dat dovadă. Toți dorim să trăim într-un mediu curat, de aceea fac un apel la toți cetățenii să nu mai arunce gunoaiele pe locurile publice”, a spus Gheorghe Fron. Nu în ultimul rând el a subliniat faptul că Primăria Cornu Luncii are un sistem de salubrizare performant, în fiecare săptămână deșeurile fiind colectate selectiv, din casă în casă.