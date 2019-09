A fost un weekend în care şi dacă ar fi fost programate de vreun calculator scurtcircuitat, tot nu ar fi ieşit atâtea derby-uri de-a lungul şi de-a latul Europei. Dintre toate campionatele importante, doar în Germania n-a fost vreun meci care să se înscrie sub titulatura asta, însă şi aici Borussia Dortmund, eternă candidată la titlu şi mare favorită în toate partidele (în afară de cele cu Bayern), a reuşit să facă doar un egal în deplasare la Eintracht Frankfurt, ceea ce a făcut din acest meci unul poate decisiv pentru titlu. Am avut aşadar în Anglia un Chelsea - Liverpool, practic Supercupa Europei, din moment ce ele deţin cele două trofee continentale. A învins Liverpool, echipa pentru care nu există noţiunile de "acasă" şi "în deplasare". Am mai văzut şi un Milan - Inter, meci care dintotdeauna a însemnat mult mai mult decât un derby local. Deşi "în deplasare", Inter a câştigat destul de clar, cu 2-0, anunţându-se ca o contracandidată serioasă la titlul pentru care Juventus chiar cred că are serios de tras anul ăsta. În Franţa, s-au întâlnit Lyon şi PSG, practic singurele două între care mai există cât de cât luptă pentru titlu. Se pare că şi aici lucrurile sunt lămurite, scorul (chiar dacă minim) cu care PSG a câştigat afară fiind mai mult decât lămuritor pentru ce va urma şi aici până la finalul campionatului. Chestia chiar tare a fost că din nou singurul gol a fost înscris de Neymar, care le-a adus parizienilor 6 puncte în două meciuri, printre huiduielile suporterilor care parcă vor să demonstreze că nu deţinem noi monopolul pe imbecilitate. Despre ce a fost în Spania merită discutat separat. Noi trecem la ce a fost în bătătura noastră: un FCSB - CFR pe care doar cu un mare efort de imaginaţie îl poţi plasa tot în categoria derby-urilor. A fost o frecangeală de minge de colo-colo între 22 de băieţi care păreau cu gândul în altă parte şi pe care nişte oameni răi îi mânaseră pe gazonul ăla, la o oră la care ar fi fost mai potrivită prezenţa în cluburi. Atâta sila, atâta lehamite, atât sictir nu vezi nici la elevii de liceu în ultima zi din semestru.