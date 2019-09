Let`s do it 2019

Campania de curățenie „Let`s do it România”, cea mai amplă acțiune de implicare civică, prin care se dorește ca gunoaiele aruncate în natură să fie strânse de voluntari, într-o singură zi, s-a desfășurat și anul acesta în 26 de județe din țară, inclusiv în Suceava.

Anul acesta, datorită parteneriatului încheiat de organizatori cu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, campania a beneficiat de un puternic sprijin logistic, dar și uman din partea direcțiilor silvice, numai în județul Suceava fiind implicați în această acțiune peste 1000 de silvicultori, care au lucrat cot la cot cu tinerii voluntari din localitățile participante.

Sute de tineri voluntari, la acțiunea de curățenie din municipiul Suceava

Sute de tineri din municipiul Suceava s-au alăturat campaniei de curățenie națională “Let’s do it România”, lucrând alături de 65 de voluntari de la Direcția Silvică Suceava și de reprezentanți ai altor instituții sucevene, precum Apele Române și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, la curățarea gunoaielor aruncate de alții în Parcul Șipote, pădurea Zamca și pe malul râului Suceava.

Punctul de întâlnire și de plecare “în misiune” a fost esplanada centrală a Sucevei, în fața Casei de Cultură, unde Florin Grădinariu, președintele Asociației Biosilva, în calitate de organizator, a făcut o scurtă prezentare și o instruire a participanților, urmată de un cuvânt de încurajare din partea campioanei olimpice Cristina Casandra.

Înainte de a se porni la treabă, participanții – silvicultori, elevi sau angajați ai diverselor instituții locale (ISU, DJTS, Jandarmeria Suceava, CT Samuil Isopescu și L.T. Virgil Madgearu), au strigat într-un glas: “Let’s do it!” (Hai să facem curățenie!).

Dotați cu mănuși de protecție și saci pentru gunoi, voluntarii de toate vârstele s-au răspândit pe aleile parcului Șipote, prima locație în care s-au pornit să facă curățenie, culegând toate ambalajele și PET-urile aruncate de cei lipsiți de orice urmă de civilizație, astfel încât în urma lor să rămână un parc frumos, în care sucevenii să se poată plimba și să admire frumusețea pădurii-parc din mijlocul orașului.

Eficiența campaniilor de curățenie anterioare, vizibilă prin cantitățile de deșeuri colectate

În cadrul parteneriatului încheiat cu organizatorii „Let’s do it”, pe lângă forța de muncă a celor peste 1000 de voluntari mobilizați la nivelul județului, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Direcția Silvică Suceava a asigurat și logistica necesară bunei desfășurări a acțiunii prin distribuirea sacilor menajeri și a mănușilor de protecție, în vreme ce administrațiile locale s-au implicat prin preluarea și depozitarea deșeurilor rezultate.

„Silvicultorii au sprijinit dintotdeauna asemenea manifestări, care prin amploarea lor au depășit valoarea de simbol, dovedindu-și eficiența atât prin sensibilizarea cetățenilor, dar mai ales prin formarea acelei conștiințe ecologice, forestiere, pe care ne-o dorim cu toții la generațiile tinere.

Cu toate că mai sunt destule de făcut în acest sens, roadele acțiunilor desfășurate de-a lungul anilor – sub forma parteneriatelor, a acțiunilor de împăduriri, porți deschise, tabere și așa mai departe, au început să se arate, astfel încât cantitatea de deșeuri colectate a scăzut semnificativ de la an la an, cel puțin în zona aceasta, a Șipotelor”, a spus șeful Direcției Silvice Suceava, Sorin Ciobanu, care a subliniat faptul că de-a lungul timpului, prin efortul voluntar al personalului silvic și cu sprijinul considerabil al voluntarilor, s-a asigurat doar igienizarea parcului, însă, pentru a se crea condiții reale de recreere pentru suceveni, sunt necesare investiții serioase și servicii specializate, care nu pot fi asigurate în situația juridică actuală.

Acțiunile de curățenie organizate sâmbătă au vizat toate ocoalele silvice din județ, cu implicarea unităților școlare din zonă și a diverse instituții, printre cele mai ample acțiuni fiind cele de pe raza Ocolului Silvic Pătrăuți, care au vizat atât zonele împădurite din municipiul Suceava, zona Mitocul Dragomirnei, cât și pădurile din Pătrăuți, cele din zona OS Adâncata, dar și la OS Breaza, unde circa 150 de voluntari s-au ocupat de ecologizarea ariei protejate „Găina-Lucina”, din apropierea faimoasei Herghelii Lucina, o zonă superbă, care este vizitată anual de multă lume.

Mișcarea civică globală „Let’s do it !” își are originea în Estonia, unde pentru prima dată în anul 2008 a fost organizată o zi de curățenie, apoi în timp s-a extins și în alte zone ale globului, în prezent desfășurându-se asemenea acțiuni în peste 85 de țări.

La noi în țară, prima acțiune sub deviza "Let’s do it, România!" a avut loc în anul 2009, ea desfășurându-se apoi anual.