Proiect în dezbatere publică

Prima parcare publică supraterană din municipiul Suceava, care urmează să fie realizată lângă sediul Primăriei Suceava, ar urma să asigure 242 de locuri de parcare și va integra peluza actuală a Stadionului Areni.

Măsura este necesară deoarece clădirea nu poate fi realizată decât prin înglobarea străzii Universității, astfel încât mașinile, inclusiv cele de pompieri, să treacă pe sub parcarea supraterană.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a precizat că lansează în dezbatere publică această variantă de realizare a parcării supraterane, astfel încât să se poată trece apoi la etapele următoare, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici și în cele din urmă la organizarea licitației.

„O variantă era să facem parcare în partea de jos a străzii Alexandru cel Bun, prin demolarea garajelor, numai că așa e la noi, dacă facem parcare acolo va sta goală, nimeni nu va veni 200 de metri pe jos dacă are o treabă la primărie sau la stadion. De asta am spus că mai bine facem un efort financiar, dar să găsim o variantă viabilă, lângă primărie. Ca atare am venit cu o altă variantă, prin care se face o aliniere la clădirea Primăriei și se ajunge până pe stadion. Pentru a realiza asta dărâmăm peluza stadionului, care și așa trebuia demolată, pentru că avem interdicție să o utilizăm, de la Inspecția de Stat în Construcții. În acest fel împușcăm doi iepuri deodată – consolidăm și stadionul, iar pe peretele exterior al parcării facem o altă tribună.

Noua parcare supraterană, cu cinci etaje, va fi o clădire verde, cu vegetație, cu două variante de intrare și ieșire”, a explicat edilul sucevean.

Costul estimativ pentru realizarea construcției se ridica undeva la 3 milioane de euro.

„În această toamnă creionăm această soluție, aprobăm indicatorii tehnico-economici și demarăm procedura de licitație, astfel încât din primăvară să demarăm efectiv lucrările. Avem nevoie de locuri de parcare ca de aer, pentru că este și o responsabilitate a autorității locale să îi dau o variantă celui care vine să parcheze, în loc să îl amendez”, a adăugat Ion Lungu.

Realizarea parcării supraterane va duce și la o lărgire a străzii Universității, înglobată în ea, prin realizarea a două benzi de intrare și două de ieșire.

Noua parcare supraterană va fi cu taxă, dar costurile vor fi modice, cât să acopere cheltuielile de întreținere.