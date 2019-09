Viorica Dăncilă și-a depus, joi, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Liderul PSD a anunțat că a strâns aproape 1.500.000 de semnături, informează Mediafax.

„Vreau să le mulțumesc celor 1.436.836 de cetățeni care au semnat pentru candidatura mea pentru alegerile prezidențiale. Vreau să le mulțumesc colegilor mei din întreaga țară care s-au mobilizat pentru strângerea de semnături. Am convingerea că românii își doresc un altfel de președinte, un președinte care să iubească România și să îi iubească pe români. Am convingerea că avem nevoie de echuilibru în această țară. Avem nevoie de un președinte activ, care să fie de fiecare dată în mijlocul oamenilor, care să respecte instituția și care să aibă o relație interinstituțională corectă cu Guvernul și Parlamentul. Avem nevoie de un președinte care să susțină un pact pentru bunăstarea românilor, astfel încât niciun pensionar din această țară să nu îi mai fie teamă că pensia îi va fi tăiată și nicio mamă să nu îi fie teamă că salariul îi va fi tăiat”, a declarat Viorica Dăncilă, la ieșirea din Biroul Electoral Central.

Liderul PSD a afirmat că dacă va ajunge președintele României ar avea în vedere și activitatea guvernamentală, deoarece ar fi primul șef de stat care a deținut și funcția de premier.

„Pentru că iubesc oamenii, îmi place să stau în mijlocul oamenilor. Nu este important că mă jignesc, pentru mine este important ce se întâmplă cu femeile din această țară, cu copiii, bunicii și părinții noștri. Îmi iubesc țara și o reprezint cu demnitate de fiecare dată. Sunt un om care mereu spune că e nevoie de consens. Am demonstrat că pot conduce un guvern care are a doua cea mai mare creștere economică din Europa, am demonstrat că pot conduce Președinția Consiliului UE. Sunt premier, întotdeauna voi avea în vedere și activitatea guvernamentală, indiferent de culoarea politică a guvernului. Aș fi primul președinte care a deținut și funcția de premier”, a răspuns Dăncilă, întrebată care este diferența dintre ea și ceilalți candidați la prezidențiale.

Premierul a venit însoțită la BEC de Teodor Meleșcanu, Mihai Fifor, Grațiela Gavrilescu, Roxana Mînzatu, Ion Cupă și Alexandru Băișanu.

Mai mulți susținători au aplaudat-o pe Viorica Dăncilă, în momentul în care aceasta a ajuns la BEC, strigând „Dăncilă președinte”.

Totodată, în fața instituției premierul a fost așteptat și de câțiva protestatari.

Candidații la alegerile prezidențiale își pot depune la Biroul Electoral Central candidaturile până duminică, 22 septembrie, ora 24:00.

Pe 12 octombrie este startul oficial al campaniei electorale.

Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc pe 10 noiembrie iar al doilea tur pe 24 noiembrie. Conform unei hotărâri de Guvern, românii din străinătate vor putea vota la primul tur al alegerilor prezidenţiale între 8 şi 10 noiembrie, iar la al doilea tur între 22 şi 24 noiembrie.