Fără jenă

O familie de „gospodari” care locuieşte pe strada Mihail Sadoveanu din municipiul Suceava a ales calea cea mai simplă de a-şi rezolva problema evacuării dejecţiilor şi reziduurilor menajere. Mai exact, familia în cauză a construit o canalizare ilegală, prin intermediul căreia deversează totul pe versantul de nord-est al municipiului Suceava.

Problema a fost sesizată de Gheorghe Filipciuc, administratorul SC Merdum SA, care se ocupă în zona serpentinelor de bunul mers al unei afaceri care se întinde pe mai bine de 2 hectare.

„Aceste aspecte le-am remarcat în primăvara acestui an. Am încercat să discut omeneşte cu persoana care construise scurgerea ilegală care ajunge pe terenul meu şi mi-a promis că va remedia totul. Nu doar că nu a făcut-o, dar a şi încercat să ascundă scurgerea de dejecţii şi reziduuri menajere. În aceste condiţii, am fost nevoit să mă adresez comisarilor de la Garda de Mediu Suceava. Să fiu sincer nu mă interesează să fie sancţionaţi, ci doar să intre în legalitate şi să oprească aceste deversări care produc disconfort atât din punct de vedere olfactiv, cât şi în ceea ce priveşte poluarea mediului, fără a mai pune la calcul că mi-a fost călcată proprietatea”, a arătat Gheorghe Filipciuc.

În cursul zilei de ieri, reprezentanţii Gărzii de Mediu Suceava s-au deplasat la faţa locului şi au constatat că aspectele semnalate se confirmă. În plus, în afara familiei care îşi deversează dejecţiile şi reziduurile menajere pe versantul de nord-est a mai fost descoperit un vecin care are apele pluviale colectate şi direcţionate spre proprietatea terenului administrat de SC Merdum SA.

Culmea nesimţirii este aceea că pe strada Mihail Sadoveanu există reţea de canalizare, dar se pare că e mai simplu să arunci rahatul în natură decât să te racordezi la acest sistem dintr-o lume civilizată.

Versantul de nord-est, stabilizat în urmă cu mai bine de 20 de ani cu mari eforturi

Problema deversărilor, de orice tip, cu atât mai mult cele efectuate de un „gospodar” precum cel de pe strada Mihail Sadoveanu, este una extrem de sensibilă pentru această zonă. În urmă cu aproximativ 20 de ani, versantul de nord-est a luat-o la vale, iar alunecările de teren au fost stopate după luni întregi de muncă, în care s-au folosit inclusiv deţinuţi de la Penitenciarul Botoşani.

Cu acel prilej au fost săpate mai multe chesoane de preluare a apelor subterane, cinci dintre acestea fiind pe terenul administrat de SC Merdum SA. Anual, prin fiecare cheson care are o adâncime de 10 metri şi un diametru de 6 metri se colectează şi se direcţionează către râul Suceava peste 150.000 de litri de apă, ceea ce înseamnă că fără aceste sisteme de colectare a apelor versantul de nord-est şi-ar relua alunecarea.

Pentru a stabiliza şi mai mult versantul, reprezentantul SC Merdum SA a plantat pe proprietatea pe care o administrează, cu ajutorul unei firme de specialitate, sute de arbori şi arbuşti, printre care şi salcâmi şi mesteceni, specii care absorb apa din sol într-o cantitate mai mare decât alte specii.