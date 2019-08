Antreprenoriat pe fonduri europene

Doi proaspăt absolvenţi ai Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), şefi de promoţie, şi-au pus pe picioare propriile afaceri, finanţate din fonduri de la Uniunea Europeană, prin intermediul unui proiect demarat de instituţie.

Sunt creativi, ambiţioşi, dispuşi să-şi asume riscuri şi au simţit pe pielea lor, încă de pe băncile facultăţii, ce înseamnă antreprenoriatul şi câtă muncă presupune transformarea unei idei într-un mic business.

Răzvan Constantin Unguraşu şi Denisa Alexandra Chifan sunt doar doi dintre beneficiarii proiectului ANTUR, lansat de USV în primăvara anului trecut. Proiectul are o valoare de aproape două milioane de euro şivizeazăsprijinirea antreprenoriatului şiîncurajarea dezvoltării de noi afaceri în Regiunea de Nord-Est. Suma destinată implementării fiecărui plan de afaceri este de 160.000 de lei, circa 33.000 de euro, studenţii urmând să primească banii în două tranşe, 75% într-o primă fază, respectiv 25%.

Dezvoltare de soft şi web design

Răzvan Constantin Unguraşu este şef al promoţiei 2019 de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, din toamnă tânărul urmând să urmeze cursurile masterului Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor.

Are 23 de ani şi mărturiseşte că încă din copilărie a simţit elanul antreprenoriatului, cel mai probabil şi datorită tatălui său, care administrează de peste 20 de ani un business de succes.

L-au pasionat în mod deosebit informatica şi programarea, iar în liceu visul de a avea propria lui companie de programare şi de dezvoltare de soft a devenit tot mai pregnant.

”M-am înscris în proiectul ANTUR, fiind o bună oportunitate de înfiinţare a propriei afaceri. Până în prezent au fost mai multe etape în derularea proiectului, printre care cursuri de formare antreprenorială, concursul pentru planurile de afaceri, o perioadă de mentorare cu experţi din mai multe domenii (contabilitate, IT, proiecte europene), asistenţă pe partea de înfiinţare de firmă etc. Obiectul de activitate al firmei pe care am înfiinţat-o este dezvoltare de soft şi web design. Compania se numeşte Raisis Group SRL (www.raisissoftware.ro), iar brandul pe care vreau să-l dezvolt este Raisis Software”, a menţionat Răzvan Unguraşu.

Tânărul a menţionat că actualmente încearcă să-şi promoveze firma în rândul potenţialilor clienţi, în acest sens demarând şi o campanie de marketing prin care oferă, până pe 24 august, 10% reducere pentru site-urile de prezentare pentru firme nou înfiinţate, în 2019.

Firma înfiinţată prin proiect are doi angajaţi, iar mare parte din banii de la Uniunea Europeană vor merge către echipamente cu care să-şi poată desfăşura eficient activitatea, laptopuri, monitoare, servere etc.

„Nu e un drum uşor, dar merită. Trebuie să ai un obiectiv clar, să ieşi din zona ta de confort, să te gândeşti la soluţii pentru a-ţi atinge obiectivul.E foarte multă birocraţie, însă un antreprenor e făcut să găsească soluţii. Citesc mult despre asta şi chiar multe dintre cărţi m-au ajutat să-mi construiesc un mindset în acest domeniu”, a menţionat tânărul.

Răzvan a mai povestit că voluntariatul, stagiile de practică (la Schaeffler Braşov, la Continental), oportunităţile oferite de facultate (inclusiv o bursă Erasmus de patru luni, în Germania) l-au ajutat să se dezvolte şi să capete încredere în forţele sale.

„Sunt multe oportunităţi şi trebuie să îndrăznim să încercăm, pentru că doar aşa ne putem dezvolta, ne putem da seama de ce suntem capabili. USV oferă multe căi de dezvoltare, ocazii pentru studenţi de a-şi face relaţii, de a învăţa”, a mai spus Răzvan.

Producţia de obiecte de marochinărie

Denisa Alexandra Chifan a absolvit în acest an Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, specializarea Administrarea afacerilor, tânăra fiind admisă la programul de master Management şi administrarea afacerilor.

Are 22 de ani, este din Vicovu de Jos, iar prin oportunitatea pe care i-a oferit-o proiectul ANTUR vrea să ducă mai departe meşteşugul oamenilor din comuna sa, acela de a lucra cu pielea, de a o modela şi de a o transforma în piese deosebite de marochinărie.

Firma pe care a înfiinţat-o şi pentru care va primi circa 33.000 de euro, fonduri nerambursabile, se numeşte Thea Line Invest, are sediul în Suceava, iar principalul obiect de activitate îl reprezintă producţia de obiecte de marochinărie – poşete, brăţări, curele şi alte accesorii din piele. Acestea vor fi personalizate, prin brodare, îndeosebi cu motive tradiţionale, modele inspirate din portul popular, urmând ca pe parcurs modelele pieselor să fie adaptate preferinţelor clienţilor şi tendinţelor pieţei.

„Mare parte din prima tranşă de bani va fi investită în echipamente - maşină de brodat semiindustrială, maşini de cusut, de tăiat pielea, de şliţuit, de dublat, truse profesionale de marochinărie. Aştept să primesc echipamentele, să învăţ să lucrez cu ele, să-i învăţ pe cei din echipă să le folosească, pentru că voi lucra cot la cot cu ei”, a explicat tânăra.

Prin proiect, Denisa trebuie să aibă încă doi angajaţi, pe care trebuie să-i menţină pe toată durata de implementare.

Va face totul de la zero, de la stabilirea modelelor, la execuţia pieselor şi personalizare, produsele urmând să fie comercializare în mediul online.

„Acest pas este o răspundere mare, dar suntem în perioada în care încă putem să ne asumăm riscuri, putem încerca lucruri, putem testa ce experienţe ni se potrivesc. E un efort să ai o persoană angajată, să fii la zi cu contribuţiile, în acelaşi timp să produci şi să vinzi, însă m-am întors la ceea ce fac oamenii de la mine din Vicov, la lucrul cu pielea. A fost o ambiţie personală şi e o afacere de suflet în acelaşi timp. România are nevoie de mici întreprinzători, de firme locale care să se dezvolte, de antreprenori devotaţi muncii lor. E o experienţă unică şi sunt recunoscătoare familiei pentru sprijinul acordat şi tuturor profesorilor care m-au format pe tot parcursul meu în şcoala”, a menţionat Denisa.

Şi prietenul ei, Mihai Florin Pîrghie, tot din Vicovu de Jos, are un proiect aprobat spre finanţare în cadrul ANTUR. A absolvit în acest an specializarea Sisteme electrice, la Facultatea de Inginerie Electrică, iar planul său de afaceri este despre lucrări de instalaţii electrice.

Prin proiect, urmează să îşi achiziţioneze echipamente pentru firma sa de execuţie instalaţii electrice pentru a putea activa în domeniul pentru care s-a pregătit la facultate şi plănuieşte ca pe viitor să se extindă şi pe partea de proiectare instalaţii electrice în Suceava.

„Pe tot parcursul nostru în cadrul ANTUR am lucrat împreună şi ne-am susţinut reciproc”, a conchis Denisa.