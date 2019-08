Azi ne despărţim de a doua dintre echipele româneşti angrenate şi în acest an, ca în foarte mulţi ani precedenţi, într-o bătălie pe viaţă şi pe moarte într-unul, două sau trei tururi preliminare de cupe europene (maximum patru, cu play-off-ul), care să consfinţească incompatibilitatea deplină între ceea ce înseamnă fotbalul la oamenii normali şi panarama pe care o practicăm noi, de fapt ceea ce mimăm. Am mai scris că nu înţeleg cum dracu' după două, trei, etape de campionat jucat în dorul lelii, ai noştri devin deja inapţi de continuarea competiţiei, cea mai la îndemână opţiune fiind renunţarea la prezentarea în campionat, pentru că facerea de râs în cupele europene, la export, să fie cu adevărat deplină. Neştirbită, adică, de facerea de râs de la intern. Primii care au luat în serios alternativă asta au fost alde FCSB. Sau cel puţin aşa a lăsat să se înţeleagă antrenorul acesteia, un băiat. Nu-i ştiu numele, şi nici n-are sens să mă încarc la neuron cu asta. Ei bine, băiatul a explicat catastrofala prestaţie de alaltăieri seară prin prioritizarea prezenţei "la extern". Adică e aşa de important să se facă de râsul galaxiei joi, în returul cu împiedicaţii ăia de cehi, încât cică a sacrificat cu premeditare meciul cu SEPSI din campionat. Chiar mă gândesc că există sancţiuni în regulamente pentru aşa ceva, ca să nu mai vorbim şi despre pielea pe care ar trebui să le-o jupoaie neisprăviţilor zecile de mii de pariori care s-au văzut furaţi de "prioritizările" băiatului ăluia, altfel nevinovat. Revenind la ideea iniţială, azi se cară CFR, că doar n-oţi fi atât de naivi încât să credeţi că echipa, din ceea ce este, devine bici şi mai şi plezneşte! Aşa că FCSB şi Craiova mai rămân două zile, până să se reprioritizeze şi să devină brusc interesate de campionat! Cu adevărat nasol e că CFR trebuie să mai mimeze încă o dată, de fapt de două ori, fotbalul, fiindcă până la eliminarea definitivă mai are de disputat play-off-ul ca retrogradată în Europa League.