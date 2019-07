Legi prea blânde

Un tânăr în vârstă de 26 de ani, din orașul Broșteni, a fost pus sub acuzare pentru comiterea a trei infracțiuni, după ce a sustras mașina unui amic și a avariat-o grav în urma impactului cu un parapet. Tânărul nu avea drept de a conduce, în condițiile în care are la activ două condamnări recente, la Judecătoria Vatra Dornei, una de anul trecut și una din acest an, pentru conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis.

Pe 23 iulie, în urma continuării cercetărilor privind autoturismul avariat, găsit abandonat cu o zi înainte pe raza orașul Broșteni, polițiștii din localitate au stabilit că Silviu Ionuț Cimbru, localnic, a sustras mașina de la un amic, lovind-o violent de un parapet și provocând un prejudiciu estimat la 4.000 de euro – daună totală.

Tânărul a fost pus sub acuzare pentru infracțiunile de „furt în scop de folosință”, „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată” și ,,distrugere”. Suspiciunile de consum de alcool nu s-au putut confirma, având în vedere că tânărul a fost depistat a doua zi.

Pe 14 iunie 2017, același tânăr a condus un autoturism marca „BMW” pe drumurile publice din oraşul Broşteni, având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge.

De asemenea, la data de la data de 18 iunie 2017, cu toate că avea reţinut permisul de conducere fără drept de circulaţie, inculpatul a condus din nou același BMW și a fost depistat în trafic, ulterior refuzând să i se preleveze mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cu toate acestea, tânărul din Broșteni a scăpat din nou de arest, după 24 de ore, fiind plasat, ieri, sub control judiciar.

Având în vedere cât de blând sunt tratați uneori acești șofer pericol public nici nu ar trebui să mire faptul că aceștia sunt din ce în ce mai mulți.