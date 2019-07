În varii ocazii am spus că dintre puţinele citate pe care le-am reţinut, deşteptăciunea supremă mi se pare a fi fost emisă de Sir Alfred Hitchcock care zicea: "Nu comiteţi crime. Ele vă împing la furt, iar de aici până la minciună nu mai e decât un singur pas!". Mi-am reamintit zicerea asta în momentele de după încărcarea domnului Neagoe în ambulanţă, zicându-mi că nimic pe lume nu poate caracteriza mai fidel existenţa clubului Miliţiei decât aceste vorbe adânci ale maestrului suprem al thriller-ului. Să o luăm pe rând, mai întâi cu crimele. Sau ce-or fi fost ele, deşi, dacă luăm în considerare frecvenţele şi presupus temeinicele controale medicale, e chiar greu de presupus că nu s-a ştiut nimic despre problemele medicale ale lui Cătălin Hildan ori ale lui Patrick Ekeng. Dacă se ştia, dar au fost trimişi pe gazon, atunci vorbim despre crime. Ca în dictonul lui Hitchcock, cele două nefericite întâmplări / crime au împins la furt, dispărând orice fel de dovezi despre starea lor de sănătate de dinaintea nenorocirilor. Ori despre tratamentele cu alte medicamente decât cele din farmacii, pe care cică toată generaţia lui Hildan le-ar fi luat într-o veselie, cu precădere pentru creşterea masei musculare. Cât timp nu există însă niciun fel de documente, dar mai ales niciun fel de anchete pe direcţia asta (procurorii români având treabă doar cu politicieni, nu şi cu fotbalişti) nu ne rămâne decât să considerăm că a fost doar o bârfă. Dacă am ajuns la bârfă, atunci trebuie semnalate luările de poziţie de după drama lui Neagoe, care era cât pe ce să devină tragedie. Cu această ocazie, am constatat că "marea familie dinamovistă " e, ca şi jocul de vreo 20 de ani încoace al echipei, doar o glumă. Familiştii se urăsc între ei aşa cum niciunul n-a urât Steaua vreodată. Şi, că în dictonul lui Hitchcock, dezvăluie (dacă n-or fi şi astea tot minciuni ordinare...) toate golăniile făcute ba de ăla, ba de ălalalt, în numele dragostei faţă de minunatul club rămas de pe vremea lui Petru Groza. Doctor. La fel de doctor cum sunt şi ăştia de azi ai lui Dinamo fotbalişti.