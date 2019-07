Fără apă potabilă

Apa potabilă nu mai curge la robinetele din casele locuitorilor orașului Dolhasca de circa 10 ani și în tot acest răstimp nu a fost identificată o soluție pentru ca situația să fie rezolvată. Rețeaua de apă a fost construită în anul 2004 și probleme au fost încă de la început, deoarece proiectul inițial a fost pentru cișmele stradale. De atunci, circa 800 de gospodării sunt racordate la rețeaua publică, dar calitatea apei s-a deteriorat din ce în ce mai mult.

Controalele efectuate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava au arătat că apa din rețeaua publică nu este potabilă; autoritățile locale au tot fost amendate, autorizațiile de funcționare pentru ambele stații de tratare a apei au fost ridicate, dar apa a rămas de nebăut deoarece este necorespunzătoare din punct de vedere chimic și microbiologic. Directorul executiv al DSP Suceava, dr. Liliana Grădinariu, a declarat, ieri, că orașul are două stații de tratare a apei, la Budeni și la Poiana; la stația de tratare Budeni apa este sărată, la cea de la Poiana este colorată, ca urmare a prezenței oxizilor de fier și mangan în compoziție. „Amenzile nu rezolvă problema. Primăria se ocupă, se străduiește, în 2017 a întocmit studiul de fezabilitate pentru reabilitarea stației de tratare a apei și modernizarea rețelei de apă existente, în 2018 a semnat cu Ministerul Dezvoltării contractul de finanțare pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, s-au făcut foraje pentru identificarea unei surse de apă corespunzătoare calitativ, dar toate aceste proceduri durează”, a declarat dr. Grădinariu.

Peste două milioane de euro sunt alocați pentru reabilitarea rețelei de apă

Primarul de Dolhasca, Decebal Isachi, spune și el că „situația nu este rezolvabilă de azi pe mâine”. Surprinzător, în acest caz nu banii sunt problema, ci găsirea sursei de apă. Potrivit primarului, pentru această investiție a semnat un contract de finanțare cu fonduri guvernamentale de peste două milioane de euro, dar mai sunt studii de făcut. „Anul trecut am făcut foraj pe zona Gulia, unde am găsit apă mai bună, dar fără debit. Apoi am făcut foraj în zona stației Poiana, unde apa este mai proastă decât cea pe care o avem acum. Mă bucur că măcar microbiologic este bună și că nu avem nitriți și nitrați. Am trimis probe la un laborator în Germania, săptămâna trecută am trimis probe la un alt laborator. Soluții de tratare a apei pentru a o face potabilă există, dar sunt scumpe. Ne interesează ca și costurile pentru funcționarea stației să fie suportabile”, a declarat primarul de Dolhasca.

Din datele pe care le are până acum, s-ar părea că este mai ieftin să fie tratată apa cu oxizi de fier și mangan, decât cea sărată, pentru a putea fi făcută potabilă. Decebal Isachi și-a exprimat speranța că până la sfârșitul verii toți experții contactați vor transmite punctele lor de vedere și că în septembrie 2019 va demara procedura de licitație pentru proiectarea și execuția acestui obiectiv de investiții. Până când oamenii din Dolhasca vor avea la robinete apă clară și bună la gust, nu sărată sau ruginie, vor mai trece însă câțiva ani.