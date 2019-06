Vasile Tcaciuc, individul de 42 de ani, din Moldoviţa, care a băgat groaza în cei aproximativ 200 de turişti care circulau cu Mocăniţa şi care în cursul zilei de duminică a fost încarcerat pentru 24 de ore în arestul IPJ Suceava, a fost eliberat luni la prânz şi va fi cercetat în continuare, pentru următoarele 60 de zile, sub control judiciar. Pe numele său fusese emisă vinerea trecută o ordonanţă de reţinere pentru o perioadă de 24 de ore, numai că până ce s-au dezmeticit poliţiştii, Vasile Tcaciuc dispăruse de la domiciliu. El a fost găsit duminică dimineaţă la Argel, iar ulterior a fost dus la poliţie pentru a i se aduce la cunoştinţă faptul că numărul infracţiunilor pentru care este cercetat între timp crescuse. Într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, se arăta că: „A fost extinsă urmărirea penală şi faţă de infracţiunea de tulburarea ordinii şi liniştii publice, trei infracţiuni de distrugere, precum şi pentru infracţiunea de distrugerea sau semnalizarea falsă, fapte prevăzute de Codul Penal, ca urmare a blocării cu obiecte de mari dimensiuni a căii ferate înguste Mocăniţa”.

Incidentele care au dus la cercetarea penală a lui Vasile Tcaciuc s-au petrecut în după-amiaza zilei de luni, 17 iunie.

În momentul în care trenul a ajuns la km 8,5 de pe traseu, mecanicul a fost nevoit să frâneze brusc, în gabaritul liniei aflându-se parcat autoturismul unui localnic pe nume Vasile Tcaciuc, de 44 de ani. După un schimb de replici cu mecanicul locomotivei, bărbatul s-a retras, blocând din nou trenul după numai 500 de metri. Plecat cu greu şi din acest punct, după ce individul s-a luat la ceartă cu turiştii, trenul a fost oprit din nou la km 7 şi apoi la km 4, unde un morman de bolovani blocase din nou linia de cale ferată. Aici bărbatul a început să arunce cu pietre asupra personalului trenului şi asupra vagoanelor cu turişti, lucrurile scăpând de sub control. Mai mulţi turişti au coborât pe o ploaie torenţială din vagoane şi între individul băut şi violent şi pasagerii vagoanelor s-au schimbat câteva replici şi lovituri, turiştii solicitând intervenţia poliţiei prin intermediul unui apel la 112. În momentul sosirii poliţiştilor, Vasile Tcaciuc plecase deja de la locul conflictului. Între timp, martorii povestesc că individul a plecat spre casa părinţilor, unde a lăsat autoturismul, după care s-a deplasat cu bicicleta în parcarea din apropierea Gării Moldoviţa. Când turiştii s-au întors la capătul liniei, au găsit 10 cauciucuri tăiate pe jantă, acuzându-l pe Tcaciuc de vandalizarea maşinilor. Între timp cercetările extinse au dus la acuzaţii grave aduse bărbatului, acesta comiţând cel puţin cinci infracţiuni, pentru care procurorii au decis totuşi că poate fi cercetat sub control judiciar. Dacă acum câteva zile spunea că nu are legătură cu faptele de care este acuzat, după încătuşare Vasile Tcaciuc a preferat să nu răspundă la nici o întrebare a jurnaliştilor.