Universitatea din Suceava

În perioada 18-20 iunie, la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) s-a desfăşurat cea de-a III-a ediţie a Târgului Internaţional de Inventică şi Educaţie Creativă pentru Tineret - ICE-USV (Innovation and Creative Education), care s-a bucurat de un interes deosebit din partea tinerilor cercetători, fiind prezentat un număr record de 72 de invenţii din şase ţări.

Potrivit USV, în cadrul salonului au participat tineri cercetători, doctoranzi şi studenţi reprezentând importante centre de cercetare şi inventică din România (Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca; Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi; Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara; Academia Forţelor Terestre Sibiu; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă, sucursala din Cluj-Napoca; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică Iaşi; Universitatea din Suceava). Aceştia au prezentat 45 de invenţii, la care s-au adăugat 27 de invenţii reprezentând 12 instituţii din Canada, Coreea de Sud, Polonia, Turcia şi Republica Moldova.

„Evenimentul expoziţional a vizat sporirea interesului tinerei generaţii pentru inovare în toate domeniile cunoaşterii, stabilirea unor punţi de legătură între tineri cu preocupări comune, punerea în valoare a elementelor de inovare şi inventică ce au ca autori tinerii cercetători”, au arătat reprezentanţii USV prin intermediul unui comunicat de presă.

11 medalii de aur

Pe durata evenimentului, tinerii cercetători au luat parte şi la o sesiune de prezentări 10-InSTED (10 minutes about Innovation in Science, Technology, Engineering and Design), în cadrul căreia au susţinut prelegeri cercetătorul Cristian Presură, din cadrul Philips Research Eindhoven, profesorul Mihai Dimian, prorector cu activitatea ştiinţifică în cadrul USV, reprezentanţi ai Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi ai companiilor partenere evenimentului.

Dintre lucrările desemnate de juriu pentru premiere, 11 au fost recompensate cu medalie de aur.

Un premiu special al juriului a fost acordat elevilor Mihai Sebastian Gabor şi Gabriel Ungureanu, de la Colegiul Naţional „Nicu Gane” din Fălticeni, pentru proiectul „Minipoliextruder”.

„Manifestarea este susţinută în cadrul proiectului <Excelenţă în cercetare avansată, leadership în inovare şi brevetare pentru dezvoltarea universităţii şi regiunii> – EXCALIBUR, Contractul de finanţare nr. 18PFE/16.10.2018 cu Ministerul Cercetării şi Inovării, Proiect de dezvoltare instituţională – Proiect de finanţare a excelenţei în CDI, Programul 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanţă instituţională, Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)”, arată USV.