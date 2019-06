Anchetă la Moldoviţa

Incidentul petrecut luni la Moldoviţa şi care constituie o pată pe obrazul turismului în Bucovina a pus pe jar autorităţile, care încearcă să ia măsuri drastice împotriva unui astfel de comportament şi pentru menţinerea ordinii publice în zonele turistice ale judeţului. În acelaşi timp a fost demarată o anchetă care încearcă să elucideze întreaga activitate infracţională a lui Vasile Tcaciuc, bărbatul de 44 de ani, din Moldoviţa, care a creat momente de groază pentru turiştii aflaţi luni după-amiază în vagoanele Mocăniţei şi care le-a distrus acestora cauciucurile de la maşinile aflate în parcarea din preajma Gării Moldoviţa. Reacţiile din partea tuturor celor implicaţi în buna desfăşurare a activităţilor turistice nu au întârziat să apară, fiecare dorind ca incidente de acest fel să nu se mai repete, iar turiştii să-şi poată petrece sejururi liniştite în Bucovina.

Băut şi violent, bărbatul i-a terorizat pe întreg traseul pe turiştii din vagoanele Mocăniţei

Scandalul a avut loc luni după-amiază, în timp ce Mocăniţa plină cu circa 200 de turişti se întorcea de la Argel spre Gara Moldoviţa. În momentul în care trenul a ajuns la km 8,5 de pe traseu, mecanicul a fost nevoit să frâneze brusc, în gabaritul linie aflându-se parcat autoturismul unui localnic pe nume Vasile Tcaciuc, de 44 de ani. După un schimb de replici cu mecanicul locomotivei, bărbatul s-a retras, blocând din nou trenul după numai 500 de metri. Plecat cu greu şi din acest punct, după ce individul s-a luat la ceartă cu turiştii, trenul a fost oprit din nou la km 7 şi apoi la km 4, unde un morman de bolovani blocase din nou linia de cale ferată. Aici bărbatul a început să arunce cu pietre asupra personalului trenului şi asupra vagoanelor cu turişti, lucrurile scăpând de sub control.

Mai mulţi turişti au coborât pe o ploaie torenţială din vagoane şi între individul băut şi violent şi pasagerii vagoanelor s-au schimbat câteva replici şi lovituri, turiştii solicitând intervenţia poliţiei prin intermediul unui apel la 112. În momentul sosirii poliţiştilor, Vasile Tcaciuc plecase deja de la locul conflictului. Între timp, martorii povestesc că individul a plecat spre casa părinţilor, unde a lăsat autoturismul, după care s-a deplasat cu bicicleta în parcarea din apropierea Gării Moldoviţa. Când turiştii s-au întors la capătul liniei, au găsit 10 cauciucuri tăiate pe jantă, aceştia acuzându-l pe Tcaciuc de vandalizarea maşinilor. Pe numele său a fost deschis iniţial un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de distrugere.

Anchetă demarată de poliţişti pentru a identifica pas cu pas infracţiunile comise de localnicul furios

După ce luni după-amiază poliţiştii i-au audiat pe turişti despre cele întâmplate, o parte din aceştia depunând plângeri penale pentru distrugere, poliţiştii au continuat audierile şi cu individul care, identificat în zona Gării Moldoviţa, voia să pară că nu are nimic de a face cu cele întâmplate. Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava vrea să facă o evaluare şi a modului în care au acţionat poliţiştii care au demarat primele cercetări la faţa locului. Urmează a fi audiaţi mai mulţi turişti prezenţi în miezul evenimentelor de luni, pentru a fi stabilită întreaga pleiadă de infracţiuni comise de individul băut şi violent, care conducea o maşină pe drumurile publice.

În urma completării întregului probatoriu, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, urmează a fi luate măsuri restrictive faţă de bărbatul de 44 de ani, care poate fi acuzat până la urmă şi de infracţiunea de punere în pericol a siguranţei feroviare.

Autorităţile locale şi administratorul Mocăniţei acuză lipsa unui personal poliţienesc suficient într-o zonă turistică importantă

Comuna Moldoviţa a devenit în ultimii ani un punct de atracţie important pe harta turistică a Bucovinei, odată cu redeschiderea căii ferate înguste a Mocăniţei Huţulca, iar cei implicaţi în dezvoltarea locală a turismului cred că e nevoie şi de măsuri îmbunătăţite de creştere a siguranţei celor care ajung aici.

Primarul comunei Moldoviţa, Traian Iliesi, ne-a relatat: ”Secţia de poliţie rurală este tocmai la Vama şi în urma solicitării intervenţiei poliţiei, a durat până a ajuns echipajul la faţa locului. Cred că acest mod de organizare, cu personal redus la postul de poliţie din Moldoviţa, este deficitar, fiind nevoie de viteză de reacţie sporită în astfel de cazuri. Regretăm incidentul petrecut luni şi sperăm ca poliţia să ia măsurile necesare în acest caz.”

Gheorg Hocevar, investitorul şi administratorul austriac al Mocăniţei, ne-a vorbit despre cele petrecute şi căutarea unor soluţii pentru creşterea confortului turiştilor: ”Turiştii ne-au reproşat că parcarea în care şi-au lăsat maşinile nu este păzită şi nici supravegheată cu camere video, însă în afara clădirii gării, pe care noi am închiriat-o, terenul pe care se află parcare şi piaţa din apropiere aparţine Primăriei Moldoviţa. Având în vedere faptul că în fiecare an există un aflux de circa 50.000 de turişti la Moldoviţa, cred că ar trebui dată mai multă importanţă modului de organizare a poliţiei pe plan local, prin suplimentarea numărului de angajaţi care acţionează în zonă. În acelaşi timp, în urma creării acestei atracţii turistice de masă în zonă, administraţia locală are obligaţia de a amenaja drumurile, parcările şi accesul spre zona traseului Mocăniţei, inclusiv prin montarea unor sisteme de siguranţă. Individul care a făcut scandalul şi a terorizat un întreg tren cu turişti are concesionat un spaţiu comercial destinat tocmai acestora, de aceea noi solicităm primăriei să anuleze contractul de concesiune pe care îl are încheiat cu administraţia locală, pentru a nu a mai avea de a face cu cei veniţi să se recreeze pe traseul turistic.”

Reprezentanţii conducerii judeţului speră ca acest incident regretabil să nu afecteze turismul

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a arătat profund indignat de incidentul de la Moldoviţa şi a declarat că solicită Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean, să meargă la faţa locului pentru investigaţii. „Nu vom tolera astfel de atitudini. Este o pată pe obrazul turismului în Bucovina. Facem permanent eforturi pentru promovarea zonei, pentru atragerea de turişti şi nu vom accepta, sub nici o formă, ca eforturile să ne fie zădărnicite de astfel de comportamente inacceptabile. Îmi cer scuze turiştilor care au avut de suferit şi cărora le-a fost stricată vacanţa de un individ care ne-a făcut de râs”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean.

La rândul său, prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, a afirmat că urmăreşte „cu maximă atenţie” ancheta poliţiei şi măsurile luate de instituţiile statului din aria sa de competenţă, pentru ca astfel de incidente să nu se mai repete. Ea a spus că sunt indicii că atmosfera din comună s-a tensionat încă de anul trecut, astfel încât vrea să afle şi contextul general care a condus la scandalul de luni, deoarece, pe lângă sancţionarea drastică a celui vinovat, activitatea de turism trebuie să se desfăşoare în cele mai bune condiţii, fără nici un fel de risc pentru cei care aleg să-şi petreacă vacanţa aici.