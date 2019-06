Infrastructură

Primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a anunţat că în această perioadă reîncep lucrările pentru asfaltarea mai multor drumuri din comună. Gheorghe Fron a făcut referire în mod special la lucrările pentru asfaltarea mai multor drumuri din satul Cornu Luncii, investiţie realizată din fonduri europene. Fron a precizat că valoarea proiectului finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este de 4,524 de milioane de lei, fonduri care vor fi folosite pentru modernizarea mai multor drumuri de interes local, pe o lungime totală de 5,5 kilometri.

Primarul din Cornu Luncii a ţinut să precizeze faptul că în total primăria are proiecte pentru modernizarea a nu mai puţin de 32,5 kilometri de drumuri din această comună. El a precizat că două proiecte sunt pentru modernizarea a aproape 17 kilometri de drumuri. Gheorghe Fron a arătat că fiecare din cele două proiecte are o valoare de zece milioane de lei, fiind incluse lucrări în satul Brăieşti - 4,778 de kilometri, în Băişeşti - 4,039 de kilometri, Cornu Luncii - 534 de metri, în Dumbrava - 4,272 de kilometri, în Sasca Nouă - 1,062 de kilometri şi în Sasca Mică - 2,173 de kilometri. De asemenea, Gheorghe Fron a declarat că alţi 16 kilometri de drumuri judeţene vor fi modernizaţi prin proiecte finanţate prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Grupul de Acţiune Locală şi Compania Naţională de Investiţii. „În acelaşi timp am finalizat modernizarea drumului comunal 15 Lămăşeni – Sasca Nouă – Sasca Mică, în lungime de 6,17 kilometri, printr-un proiect de aproape 5,5 milioane de lei, finanţat în prima etapă a Programului Naţional de Dezvoltare Locală. Tot finalizat este şi proiectul pentru construirea unui pod peste pârâul Sasca Mare în zona uliţa la Gavriloaia, în satul Sasca Mare, în valoare de 1,389 de milioane de lei”, a spus Gheorghe Fron.

Primarul din Cornu Luncii a subliniat faptul că valoarea totală a tuturor proiectelor de investiţii din această comună se ridică la suma de 53,581 de milioane de lei. Dintre acestea, investiţiile finalizate sunt de 8,383 de milioane de lei, cele aflate în derulare sunt de 35,409 milioane de lei, iar cele implementate de Compania Naţională de Investiţii se ridică la suma de 9,789 de milioane de lei.