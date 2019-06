Cherchez la femme (1)

Sporturi(după însurătoare). Sporturile bărbatului căsătorit. Bărbaţii căsătoriţi se apucă, după 2-3-5 ani de căsnicie, de un sport salvator... care să-i calmeze, să-i facă să uite de îndatoririle conjugale stresante, de copii, de traiul zilnic şi, mai ales, de hoaşca (asta... mă rog... să fie, să rămână vorba între noi!) de acasă. Aşadar: Unii fac sticlism, alţii halbere, mulţi optează pentru coniac-canoe, dar aproape toţi fac în paralel şi bitchiclism… (de fapt, doar ăia mai curajoşi... cu inimă - şi ”muşchi” - mai tari). Condiţie. Ce condiţie minimală, cred, ar trebui impusă viitorilor noştri candidaţi la alegeri (europarlamentare, parlamentare etc.)? – Să aibă puşcăria gata făcută! Am scăpa de-o grijă, nu? Limbaj. A spune – ”corect politic” – ”sunt supra-saturat hormonal”... este, de fapt, sinonim cu a zice: ”am, frate, testiculele umflate de abstinenţă”... Numai că sună mult mai elegant, mai acceptabil.

Prevenţie.O tipă se urcă în taxi şi îi spune şoferului: – Vă rog să conduceţi preventiv, că sunt mamă a opt copii. Taximetristul se întoarce şi îi răspunde: – Tocmai dvs. îmi vorbiţi despre prevenţie? Diplomaţie. Diplomaţia este arta de a spune: “Cuţu, cuţu. ..”, până ce apuci să pui mâna pe o piatră. Sâni. Cât e de bine că iubita mea are sânii mari. Atunci când o strâng în braţe, simt că, într-adevăr, este ceva între noi.

Mariaj.Am multe în comun cu nevastă-mea; de exemplu, ea miroase a busuioc, eu a busuioacă. Job. De obicei, la serviciu, persoanele care întârzie sunt mult mai joviale decât cele care le aşteaptă. Brexit. După Brexit, numărul femeilor urâte din UE a scăzut cu 85% (scuze englezoaicelor... aşa era bancul, na).

Boicot.De azi o să încep să boicotez produsele britanice. Nu o să mai cumpăr Rolls Royce. Gentleman. Un gentleman e acel bărbat care, înainte de a servi cafeaua în pat unei femei, întotdeauna o va întreba mai întâi cum o cheamă. Vârste. ” Pentru vapoare, pentru catarge, / Vântul se duce, marea se-ntoarce, / Pentru copilul care crescu / Timpul continuă, liniştea nu. // Două sunt culmile singurei soarte. / Una de naştere, alta de moarte, / Stepa măreaţă de-mpiedicare / Plină-i de iarbă, de sărutare. // Adu în cercul vieţii o stâncă / Mijlocul meu sufletesc să-mi arăţi! / Păsări şi fiare, divinităţi / Sar de la pândă şi se mănâncă. // Dă rădăcină, om aşteptat, / Lasă-te mie pentru un timp, / Poate mă sperii, poate îmi schimb / Teama de moarte şi de păcat. // Pentru vapoare, pentru catarge, / Vântul se duce, marea se-ntoarce, / Pentru copilul care crescu, / Timpul continuă, liniştea nu.” (Constanţa Buzea, 29 martie 1941 – 31 august 2012).

Şef.Şeful, cu secretara. Ea: - Şefu, ai băgat-o deja!? El: - Da, de mult... Ea: - Uauuu! Ce lungă şi groasă e... şefuuuu...! Eros (multietnic):” De la Nistru pân-la Prut / Trei mândruţe am avut / O româncă şi-o ţigancă, / Şi-o fată bucovineancă. / Românca-mi făcea mâncare, / Ţiganca îmi da parale, / Bucovinca cea frumoasă / Mă păstra... pentru acasă...” (culeasă de Dragoş Olaru). Căpşună. "Aş muşca dintr-o căpşună / aş intra-ntr-o văgăună / m-aş uita prelung la lună... / şi aş zice: / fundul tău / stă-n cerul lui Dumnezeu / şi la bine şi la rău / şi-aş mai spune un cuvânt: / toate lacrimile-mi curg / adunate pe-un pământ / pe care tu eşti şi sânt...” (Emil Brumaru – Cântec de căpşună grea).

Permisie.Bulă, soldat, trimite acasă un pachet în care era o grenadă şi o scurtă notiţă: Nevastă, dacă tragi de cuiul ăsta, primesc învoire o săptămână! Prevenire. Se aude soneria. Proprietarul deschide uşa – în prag, oaspeţi: – Ar fi fost frumos să mă preveniţi – le reproşează el. – Da, dar am dorit să vă găsim acasă... Realitate (românească). Când a venit la mine amantul, a văzut tot blocul. Iar când au intrat hoţii, toţi dormeau!

Optică.O femeie a dat în judecată spitalul unde fusese internat soţul ei, deoarece, în urma tratamentului de care a beneficiat acolo, el şi-ar fi pierdut complet interesul pentru sex. „Noi doar i-am corectat vederea!”, a răspuns doctorul... confirmat de colegiul medicilor. Statistică. Interesant cum, la Olimpiadă, negrii câştigă mereu la alergări, iar albii... la tir! Sinceritate. El: - Mă iubeşti? Ea: - O, cum să nu! Îţi simt lipsa şi când eşti lângă mine, iubitule!

Culmi. 1. (A iubirii). Să vrei să iubeşti dar să n-ai pe cine! 2. (A fidelităţii). La a treia căsnicie, să ai aceeaşi amantă. 3. (A lenei). Să-ţi cumperi mentă gata frecată. 4. (A adolescentului rebel) Să locuieşti singur şi să fugi de acasă! 5. (A impertinenţei). Să te prindă vecinul cu nevastă-sa în pat, iar tu să îl întrebi: „Ai să crezi ce îţi văd ochii sau ce o să-ţi spun eu?!” 6. (A consolării). Să poţi să spui: Nu se ridică, dar ce frumos atârnă! Cuminţenie. Merge o băbuţă pe calea ferată. Din urmă se apropie trenul, fluierând. Băbuţa, fără să se întoarcă: – Fetele cuminţi nu întorc capul când sunt fluierate… Cuminţi. „Bărbaţii nu păcătuiesc cu femei cuminţi.” (Jerome K. Jerome).

Ghinion.Azi e o zi - mă tem - absolut nefastă. M-am sculat de dimineaţă, am luat cămaşa... şi i s-au rupt doi nasturi. Am pus mâna pe servietă, i s-a rupt mânerul. Acum, mă şi tem să merg la baie, să fac pipi... Perseverenţă. Când eram copil, părinţii mei se mutau adesea dintr-o casă în alta, dar eu i-am găsit de fiecare dată… Consiliere. M-am dus la psihiatru şi i-am povestit: Doctore, în fiecare dimineaţă când mă uit în oglindă, mă apucă brusc o senzaţie cumplită de vomă. Ce crezi că am? Mi-a răspuns: Nu ştiu, dar cu vederea stai impecabil!