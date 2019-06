Grav

Biserica monument UNESCO de la Pătrăuţi, a cărei vizibilitate a crescut enorm în ultimii ani datorită implicării preotului paroh Gabriel Herea şi a oamenilor pe care i-a adunat în jurul său, oferă de multe ori o imagine dezolantă turiştilor din cauza unor cetăţeni de etnie romă care locuiesc în zonă şi care uneori, mai ales duminica, nu găsesc altceva mai bun de făcut decât să transforme curtea în loc de picnic, asta ca să nu folosim termeni mai duri. Problema este cunoscută, a mai fost semnalată şi de Monitorul de Suceava, dar din păcate acum două zile, duminică, s-a ajuns şi la violenţe.

Marius Cazacu, în vârstă de 29 de ani, un bărbat care se ocupă ca voluntar de îngrijirea curţii bisericii monument UNESCO, a sunat la 112, duminică seară, la 19.45, şi a cerut ajutor, după ce a fost agresat de un grup de romi. Bărbatul a încasat un pumn în plină figură, alegându-se cu buza spartă şi cu dureri cervicale, fiind agresat de faţă cu fetiţa sa în vârstă de 5 ani.

Lovit în plină figură, când a sunat la poliţie

Bărbatul a povestit că duminică seară patru romi băuţi au intrat în curtea bisericii monument cu sticle de bere, iar el le-a spus că nu este frumos ce fac. Astfel de contre sunt destul de dese, inclusiv preotul paroh fiind nevoit în mai multe rânduri să îi roage pe vecini să nu mai intre în curte ori pe copii să nu se mai caţere pe zidurile monumentului.

Duminică seară, discuţiile au degenerat. „Nu au vrut să plece şi le-am zis că sun la poliţie, ceea ce am şi făcut. Atunci, unul a venit şi m-a lovit cu pumnul în faţă. Am dat înapoi, ei erau patru şi imediat au mai sărit şi alţii, din curtea vecină. Am fugit acasă, fetiţa s-a speriat foarte tare... ei s-au urcat într-o maşină şi au plecat”, ne-a relatat Marius Cazacu. Bărbatul spune că îi ştie doar din vedere pe agresori, însă aceştia pot fi identificaţi relativ uşor, pentru că erau veniţi în vizită, la grătar, la o familie care locuieşte în zona bisericii monument.

La Pătrăuţi, poliţia vine de la Dărmăneşti

La faţa locului a ajuns un echipaj de poliţie, însă destul de târziu, având în vedere că acesta a venit de la Secţia Rurală Dărmăneşti, care acoperă la urgenţe mai multe comune din zonă.

Mai toţi oamenii de bună-credinţă de la Pătrăuţi sunt nemulţumiţi că într-o comună cu o comunitate de romi atât de numeroasă, care a creat multe probleme de-a lungul timpului, activitatea secţiei este concentrată la Dărmăneşti, nu la Pătrăuţi.

Personalul medical ajuns duminică seară la faţa locului i-a acordat îngrijiri bărbatului pentru sângerarea pe care o avea, fără a-l transporta la spital. Marius Cazacu urma să fie văzut de un medic şi este hotărât să-şi scoată certificat medico-legal, pentru ca ancheta să continue, în special faţă de cel care l-a lovit.

Comisarul-şef Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al poliţiei judeţene, ne-a confirmat, ieri, că în acest caz s-a deschis un dosar penal pentru infracţiunea de loviri sau alte violenţe, iar cercetările continuă.

O problemă veche pentru turişti

Din păcate, după cum am amintit, problemele cu câţiva dintre romii din zonă sunt vechi. Pe lângă clinciurile cu preotul şi voluntarii de la biserică, problema este în principal una estetică pentru turiştii care vin în număr destul de mare la Pătrăuţi, mai ales duminica. Pentru aceştia nu este deloc reconfortant să vadă copii sau adulţi care stau tolăniţi prin curtea lăcaşului de cult sau pe ziduri, unii turişti fiind chiar tentaţi să se întoarcă din drumul spre biserică.

Construită în anul 1487 de voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt, biserica de la Pătrăuţi este cea mai veche păstrată dintre ctitoriile marelui domnitor. Valoarea deosebită este dată şi de faptul că s-a păstrat parţial şi pictura exterioară şi interioară a bisericii, de asemenea cea mai veche din Moldova.

În toamna anului 2003, odată cu venirea lui Gabriel Herea, la biserică s-au început ample lucrări de restaurare, ce au scos la lumină suprafeţe de frescă de o inestimabilă valoare artistică şi istorică.