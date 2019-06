Promovare

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, va conduce delegaţia suceveană la Târgul Internaţional pentru Investiţii şi Proiecte Imobiliare Expo Real, din Munchen, în Germania. Târgul va fi organizat în perioada 7-9 octombrie 2019. Delegaţia judeţului Suceava la acest eveniment va fi formată din preşedintele CJ Suceava, doi consilieri şi un translator, iar cheltuielile de participare se ridică la suma de 150.000 de lei.

„Camera de Comerţ şi Industrie Româno – Germană, reprezentanţa oficială a economiei germane şi totodată cea mai mare cameră de comerţ bilaterală din România, ne-a informat că organizează pentru a opta oară standul comun al României la cea de-a 22-a ediţie a Târgului Expo Real, cea mai mare expoziţie europeană pentru proiecte imobiliare şi investiţii la nivel internaţional”, a declarat Gheorghe Flutur. El a amintit că judeţul Suceava, prin Consiliul Judeţean, a fost prezent la acest târg, în standul comun al României, de trei ori consecutiv, începând cu anul 2016, alături de alte autorităţi publice locale şi companii din ţară. „Astfel, am purtat discuţii directe cu zeci de investitori, atât la standul judeţului Suceava, cât şi în cadrul conferinţelor destinate României, unde am avut posibilitatea să prezint judeţul, sub aspectul oportunităţilor de investiţii, tuturor celor interesaţi de zona noastră”, a spus preşedintele CJ Suceava.

El a mai spus că expoziţia de anul trecut de la Munchen s-a desfăşurat pe o suprafaţă de 64.000 de metri pătraţi, reunind peste 2.000 de companii şi instituţii expozante, care au avut ocazia de a aduce în atenţia celor aproape 400 de investitori, fonduri de investiţii şi alte organisme de finanţare prezente, numeroase programe de investiţii şi proiecte de infrastructură pe care le aveau în plan sau în desfăşurare.