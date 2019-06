Imagini jenante

Scene jenante au fost înregistrate ieri în zona centrală a municipiului Suceava. Doi oameni ai străzii au fost filmaţi în ipostaze care nu fac cinste nimănui.

Unul dintre ei a fost filmat în timp ce era dezbrăcat şi i se observau organele genitale, iar al doilea îşi făcea somnul de amiază. Cei doi se aflau la o distanţă de numai câţiva metri unul faţă de celălalt, în apropiere de Biserica „Sf. Nicolae”, acolo unde funcţionează o staţie de maxi-taxi.

Din păcate, nu este pentru prima oară când în Suceava se pot vedea astfel de imagini. Chiar dacă au fost publicate şi s-a discutat pe marginea acestui subiect, problema nu a fost rezolvată şi, cel mai probabil, nu îşi va găsi rezolvarea nici în viitorul apropiat.

Ovidiu Doroftei, şeful Poliţiei Locale Suceava, a explicat că astfel de persoane pot fi doar sancţionate contravenţional cu amendă dacă nu comit vreo infracţiune, iar astfel de amenzi au fost date de mai multe ori.

„Prin aplicarea acestor amenzi nu rezolvăm nimic. Şi asta pentru că amenzile rămân neplătite, iar acele persoane continuă să-şi facă veacul pe stradă, sub ochii celorlalţi locuitori ai oraşului. Practic, suntem legaţi de mâini şi picioare, deoarece fără un acord al lor nu-i putem interna nici la spital, nici la psihiatrie şi nici la vreun centru cu profil social. Am încercat să sensibilizăm rudele acestora, dar în cele mai multe situaţii nici această metodă nu are succes”, a arătat Ovidiu Doroftei.

În prezent, în municipiul Suceava ar fi 12-15 persoane cu un asemenea comportament, fără a-i pune la calcul pe cei care îşi fac veacul prin gări, ceea ce înseamnă un total de peste 30 de oameni ai străzii la vederea cărora cei mai mulţi dintre suceveni întorc spatele.

Una dintre variantele prin care numărul acestor persoane ar putea fi redus este acela de a nu le mai oferi bani pentru cerşit, bani care se transformă în spirt pentru băutură.