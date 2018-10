Comerciant din Bazar, terorizat de un grup de trei romi

Nepermis

Un comerciant care îşi desfăşoară activitatea în Bazarul din Suceava spune că de mai bine de un an de zile este terorizat de un grup de romi. Totul ar fi început după ce Dorinel Marţuneac a decis să schimbe profilul de activitate al unuia din cele trei chioşcuri pe care le deţine în Bazar.

„Imediat după sărbătorile pascale de anul trecut am decis să schimb profilul la unul din cele trei magazine, în sensul de a comercializa costume şi obiecte de vestimentaţie. Din acest motiv, pe 1 mai 2017 am închis magazinul respectiv şi am început lucrările de renovare şi de amplasare a dotărilor necesare desfăşurării acestei noi activităţi”, a explicat Dorinel Marţuneac.

Bărbatul a menţionat că la scurt timp, trei romi care au şi ei afaceri în Bazar şi care vând tot obiecte de îmbrăcăminte, au aflat de intenţiile sale, iar din acel moment a început calvarul.

„Cei trei au intrat în incinta unui alt magazin în care comercializez încălţăminte, proferând ameninţări care vizau integritatea mea corporală şi chiar viaţa mea în situaţia în care voi deschide magazinul pentru a comercializa obiecte de vestimentaţie, respectiv costume. Astfel, Stela Hochim urla efectiv, afirmând că-l va pune pe soţul ei să-mi taie picioarele, iar Constantin Stoica şi Andrada Stoica ţipau că vor plăti suma de 20.000 de euro unei persoane pentru a mă ucide”, a arătat Dorinel Marţuneac. Acesta a adăugat că scenele s-au petrecut şi în faţa a trei martori, printre care şi o clientă.

Ameninţări puse în practică

Iar încet-încet o parte din ameninţări chiar au început să fie puse în practică.

Mai exact, pe 6 mai 2017, în ziua în care noul magazin a fost deschis, proprietarul a fost sunat de angajat care i-a comunicat că romii au pătruns în interior şi au devenit violenţi.

„Angajatul meu mi-a comunicat că romii, în afara ameninţărilor proferate prin care solicitau în mod explicit să închid magazinul şi să nu mai comercializez obiecte de vestimentaţie, l-au agresat fizic, au răsturnat rafturile deteriorându-le şi au aruncat în stradă mai multe costume, care datorită impurităţilor din acel loc au devenit improprii comercializării. Angajatul mi-a mai comunicat că în urma acestui incident a dispărut suma de 1.200 de lei, iar un client care proba o pereche de pantaloni a părăsit magazinul în grabă”, a mai spus Dorinel Marţuneac.

Suceveanul crede că întreaga acţiune a fost una de intimidare, în scopul de a-l determina să închidă acel magazin.

Bărbatul spune că a reclamat totul la Poliţie, iar împreună cu oamenii legii s-a deplasat în Bazar unde s-au făcut cercetările la faţa locului.

„După plecarea poliţistului, Stoica Andrada a venit pe aleea din faţa magazinului şi pe un ton ameninţător mi-a strigat că, la terminarea programului mă vor aştepta la poarta Bazarului, ceea ce m-a speriat foarte tare şi am plecat pe o altă ieşire”, a mai menţionat Dorinel Marţuneac.

Acesta spune că are motive întemeiate cu privire la siguranţa sa fizică, şi asta pentru că în urmă cu mai mulţi ani, una din cele trei persoane menţionate, respectiv Stela Hochim, ar fi distrus cu toporul, în parcarea Bazarului, în plină zi, un autoturism.

Avocat Gianina Poroşnicu: „Cei reclamaţi acţionează în stil mafiot”

Deşi a trecut aproape un an şi jumătate de la acele incidente, situaţia este departe de a se fi rezolvat. Toate sesizările trimise la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, instituţie care are în lucru dosarul, par a se lovi ca de un zid.

Gianina Poroşnicu, avocata care îl reprezintă pe Dorinel Marţuneac, spune că totul este „o bătaie de joc şi reflectă modul în care acţionează un sistem indolent”.

„Se poate ajunge în situaţia paradoxală în care oamenii să-şi facă propria justiţie. Dar asta se întâmplă numai pentru că un caz extrem de grav, care, nu exclud, să nu degenereze şi să se ajungă la violenţe fizice sau chiar mai grav, este tratat cu superficialitate. În plus, cred că şi poliţiştii care au în administrare Bazarul nu îşi fac treaba aşa cum trebuie”, a spus avocata Gianina Poroşnicu.

De altfel, în mai multe adrese transmise Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, avocata Gianina Poroşnicu a cerut urgentarea finalizării cercetărilor.

„Vă rog să urgentaţi această cauză, întrucât, în numeroase adrese, v-am înştiinţat că cei reclamaţi acţionează în stil mafiot (organizat şi perseverent) asupra clientului meu, dar şi a familiei acestuia. Sunt numeroase acte materiale reclamate, ceea ce denotă o gravă perseverenţă infracţională a acestei familii de etnie romă, care sabotează de foarte mult timp (de 9 luni) viaţa intimă şi personală a clientului meu şi a familiei sale, dar şi viaţa profesională a acestuia, desfăşurând o formă subliminală de concurenţă neloială. Disputa o face business-ul comun cu al clientului meu, care face tot comerţ de textile, magazinele lor fiind apropiate. V-am depus la dosar raportul de evaluare psihologică în care v-am demonstrat cât de mult este afectată familia clientului meu, precum şi înscrisuri doveditoare în susţinerea acuzaţiilor”, este un pasaj dintr-o adresă trimisă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava.

Vor ca oamenii din conducerea Primăriei Suceava să afle despre aceste incidente periculoase

Avocata Gianina Poroşnicu consideră că atât procurorul anchetator, cât şi organul de urmărire penală, poliţistul de caz, sunt responsabili de întârzieri şi lipsă de intervenţie promptă, atâta timp cât se reclamă atât de multe acte materiale, ceea ce înseamnă o hărţuire periculoasă a familiei Marţuneac.

În paralel, Dorinel Marţuneac şi avocata acestuia i-au cerut procurorului de caz să înştiinţeze şi conducerea Primăriei Suceava despre aceste evenimente regretabile şi asta pentru că fiecare comerciant din Bazar a semnat o hârtie prin care se obligă să nu stânjenească activitatea celorlalţi comercianţi, lucru care nu se întâmplă în acest caz.