Perioada 27 septembrie - 3 octombrie

Sâmbătă, 29 septembrie

Ateliere creative şi modul de dezvoltare personală, la Shopping City Suceava

Shopping City Suceava, în colaborare cu Smart School, organizează ateliere de creaţie pentru copii. Cei mici sunt invitaţi să îşi pună imaginaţia în practică şi să confecţioneze obiecte inedite, utilizând diverse tehnici moderne şi atractive. Atelierul de pe data de 29 septembrie le rezervă copiilor participanţi multe surprize. Cei mici au oportunitatea de a-şi pune în practică resursele creative la atelierul „My friendly scarecrow”. Totodată, în cadrul atelierului de sâmbătă, copiii sunt invitaţi la modulul de dezvoltare personală, „Detectivul de emoţii”, ce va avea loc între orele 13.00-17.00. Atelierele au loc în fiecare sâmbătă, între orele 13.00-17.00, în incinta centrului comercial, în zona magazinului Pepco, şi se adresează copiilor cu vârsta între 5 şi 11 ani. Structurate tematic, atelierele reuşesc de fiecare dată să menţină interesul celor mici, ajutându-i totodată să-şi dezvolte atenţia, creativitatea şi abilităţile practice. Intrarea este liberă. La fiecare atelier pot participa maximum 25 de copii, iar înscrierile se fac săptămânal, la 0745 403 220.

Luni, 1 octombrie

The Motans va concerta în deschiderea anului universitar

The Motans va concerta luni, 1 octombrie, de la ora 20:00, pe esplanada USV, în faţa corpului A, în deschiderea anului universitar. Intrarea este liberă. În deschiderea trupei The Motans va cânta Trupa Mici.

The Motans este o trupa provenită din Republica Moldova care şi-a făcut debutul şi pe piaţa din România şi care a înregistrat un succes ameţitor. The Motans au dovedit creativitate, originalitate printr-un mesaj puternic şi direct, având un succes imens mai ales în rândul publicului tânăr. Bandul este format din solistul Denis Roabes, Damian Rusu - chitară, Ali Said - tobe, Matei Capitanu – bass.

Serile Rotary, la Teatrul „Matei Vişniec”

Serile Rotary, de la ora 19:00, la Teatrul „Matei Vişniec”. Invitat: Cătălin Ştefănescu. Recital duo vioară: Simina Croitoru şi Gabriel Croitoru cu vioara lui George Enescu.

Marţi, 2 octombrie

Occident Express, la Teatrul „Matei Vişniec”

Occident Express, de Matei Vişniec, de la ora 19:00, la Teatrul „Matei Vişniec”. Regia: Szabo K. Istvan. Spectacol - invitat Trap Door Chicago – SUA.