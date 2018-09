Un dar pentru un bunic

Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa şi Asociaţia Proiect Pro Europa organizează și în acest an, în perioada 25 septembrie – 1 octombrie, campania umanitară „Alege să fii mângâiere!”. Cei care se alătură campaniei pot să ofere un dar unui bunic din Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca. Directorul Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, prof. Daniela Ceredeev, a spus că peste doar câteva zile, pe 1 octombrie, este Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice. „Alege să fii mângâiere pentru unul dintre cei peste 60 de bunici din acest cămin. Oferă un mic dar unui om care are nevoie de tine. Voluntari din asociaţia noastră şi copii şi tineri din Liceul Tehnologic <Vasile Cocea> Moldoviţa aleg să fie mângâiere pentru un bunic rătăcit de propriii nepoţi. Sunt ani de zile de când suferinţa lor nu se mai vindecă. Din timp în timp, mai apare câte un articol de presă, o atenţie în plus, care, însă, trece mult prea curând şi peste zilele lor se aşterne iar tăcere”, a spus directorul Daniela Ceredeev, care speră ca mulţi alţi tineri şi nu numai să se alăture campaniei şi să fie parte din proiect, „să aleagă să fie mângâiere!”. Cei care doresc să ofere un dar bătrânilor de la Solca pot lua legătura telefonic cu directorul Daniela Ceredeev, la numărul 0744 606 950, sau la adresa de e-mail danielaceredeev@yahoo.com. Bătrânii s-ar bucura să fie vizitaţi direct la Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca, pentru o îmbrăţişare şi un mic dar.