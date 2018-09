Învăţământ

Clubul Copiilor şi Elevilor Fălticeni, împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, organizează în perioada 12 – 14 octombrie, la Fălticeni, două competiţii interjudeţene: a V-a ediţie a Concursului Interjudeţean de orientare sportiv – turistică Cupa “Dumbrava Minunată” şi Concursul Interjudeţean de educaţie ecologică “O lume mai curată, o lume mai bună”.

Cele două concursuri, înscrise în Calendarul Activităţilor Educative Extraşcolare Regionale şi Interjudeţene pentru anul 2018, vor reuni în urbea de pe Şomuz peste 100 de profesori şi elevi din toată ţară la care se adaugă elevii şi profesorii suceveni.

Concursul Interjudeţean de orientare sportiv – turistică are programate două etape, una în pădurea Focşa, sat Roşiori, comuna Fărăşti şi una în interiorul municipiului Fălticeni. Concursul Interjudeţean de educaţie ecologică “O lume mai curată, o lume mai bună” are ca punct de pornire Proiectul “O lume mai curată, o lume mai bună”, iniţiat de prof. dr. Marcel Porof, prin care elevii şi profesorii au ecologizat zone din oraş. În acest an competiţia include şi o excursie în Parcul Naţional Călimani pentru cei mai buni ecologişti.

Consiliul Local Fălticeni este partener în organizarea celor două competiţii, fiind alocată de la bugetul local suma de 8.400 lei pentru buna desfăşurare.