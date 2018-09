De la revendicările salariale

Nemulțumirile salariale ale angajaților societății de transport public local – TPL SA, au dus la crearea unei stări conflictuale între conducerea societății și sindicaliști, care solicită demiterea directorului Darie Romaniuc.

Starea conflictuală de la TPL este prezentată de sindicaliști într-o adresă oficială transmisă atât Consiliului de Administrație al societății, Consiliului Local Suceava, cât și la Prefectură și ITM, fiind solicitată intervenția autorităților pentru aplanarea conflictelor care duc la periclitarea activității normale a societății.

Reprezentanții sindicatului „Autobuzul”, care are aproximativ 150 de membri, îl acuză pe directorul TPL că „are un comportament reprobabil în special față de membrii sindicatului”, solicitând să fie luate măsuri pentru aplanarea conflictelor și chiar revocarea din funcție, decizie care poate fi luată doar de acționarul unic – Consiliul Local Suceava.

Conform acestora, tensiunile dintre cele două părți s-au agravat după ce, în cadrul măsurilor luate de sindicat pentru negocierea salariilor și sporurilor, au fost efectuate la ITM procedurile de deschidere a conflictului de muncă, generat de întârzierea încheierii contractului colectiv, în paralel fiind introdusă și o cerere de chemare în judecată, pentru a obliga TPL la plata orelor suplimentare (aprox. 40.000) și a sporurilor datorate.

Dacă conflictul de muncă declanșat la ITM a fost declarat încheiat, contractul colectiv urmând să fie semnat săptămâna aceasta, sindicatul a mers mai departe cu procesul intentat, spre nemulțumirea conducerii societății, care, aflând de acest demers, ar fi declanșat un „val de amenințări la adresa reclamanților”.

Conform adresei menționate, „atitudinea extrem de ostilă a directorului duce la periclitarea activității normale a societății”.

De cealaltă parte a baricadei, directorul TPL, Darie Romaniuc, spune că acțiunea sindicaliștilor este o diversiune, prin care se urmărește de fapt altceva.

„Solicitarea lor va fi discutată la prima convocare a Consiliului de Administrație. Nu înțeleg rostul unora dintre acțiunile lor, cât timp am ajuns la o înțelegere privind contractul colectiv de muncă, care se semnează curând, pentru ca salariații să beneficieze de la 1 octombrie de o creștere salarială medie de 5%”, a spus directorul TPL. Conform acestuia, creșterile salariale sunt diferențiate pe categorii de personal, în cazul unora fiind sub 5%, iar al altora chiar și de 9%, pentru echilibrarea unor situații (ex: la unii șoferi de pe microbuze, care au salarii mult mai mici decât cei de pe autobuze).

Autobuzele și microbuzele TPL Suceava preiau peste un milion de călători lunar, pe bază de bilete și abonamente.